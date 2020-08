PONTA PORÃ| Pesquisa aponta reeleição de prefeito Hélio Peluffo

Atual prefeito tem 70% das intenções de votos na estimulada

A três meses das eleições municipais neste ano, pesquisa aponta para uma reeleição tranquila do Prefeito Hélio Peluffo em Ponta Porã. Entrevistas realizadas pela empresa Ranking Comunicação e Pesquisa mostrou que o atual prefeito possui um alto índice de aprovação.





Foram entrevistados 400 eleitores(as) com 16 anos ou mais entre os dias 11 e 13 deste mês de agosto em Ponta Porã, município que faz divisa com o Paraguai e fica a 320 KM de Campo Grande, Capital do estado.





Com o registro MS-09478/2020 na Justiça Eleitoral, a pesquisa estima em 95% o intervalo de confiança, com 4,90% de margem de erro, para mais ou para menos. O instituto Ranking usou o método quantitativo.





A pesquisa ainda revelou a satisfação dos ponta-poranenses com a atual administração. Das 400 entrevistas realizadas, 79% avaliaram o prefeito Hélio Peluffo como bom/ótimo; 14.25% disseram que é regular; 3.50% avaliaram como ruim; e apenas 3.25% não sabem ou não souberam responder.





AVALIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL





Para 36.50% dos eleitores de Ponta Porã a Câmara de Vereadores vem cumprindo seu papel com um desempenho bom/ótimo. No entanto, 10.50% acham que é ruim/péssimo e 30.25% o classificam regular. Os que não responderam ou não souberam responder são 22.75%.





ELEIÇÃO 2020 PARA PREFEITO(A) - ESPONTÂNEA





O Instituto Ranking quis saber da população de forma espontânea os nomes que deveriam ser candidatos a prefeito no pleito de 2020 em Ponta Porã.





Hélio Pelufo: 50.50%

Raquel Portioli - 2.25%

Flávio Kayatt - 2%

Álvaro Soares - 1.75%

Caio Augusto - 1.50%

Bruno Reichardt - 1.25%

Outros - 1%

Branco/Nulo/Indeciso/Não sabem e não responderam soma - 39.75%









ELEIÇÃO 2020 PARA PREFEITO(A) – ESTIMULADA - 01





Na pergunta estimulada, aquela em que é apresentado um disco com os nomes dos possíveis candidatos a prefeito de Ponta Porã.





Veja o resultado.





Hélio Pelufo: 70%

Raquel Portioli - 4.25%

Caio Augusto - 3.50%

Bruno Reichardt - 2.50%

Ronaldo Franco - 2.25%

Vitória do PT - 1%

Branco/Nulo/Indeciso/Não sabem e não responderam soma - 16.50%









ESTIMULADA - 02





O Instituto Ranking apresentou aos eleitores de Ponta Porã um outro cenário, desta vez com três candidatos.





Veja os números:





Hélio Pelufo: 74.25%

Raquel Portioli - 4.50%

Bruno Reichardt - 3%

Branco/Nulo/Indeciso/Não sabem e não responderam soma - 18.25%









REJEIÇÃO ESTIMULADA





O Instituto Ranking quis saber da população de forma estimulada quem "NÃO" deveria ser o próximo prefeito(a) no pleito de 2020 de Ponta Porã.





Veja os números:









INTENÇÃO DE VOTO PARA VEREADORES(A)





O Instituto Ranking consultou também as intenções de votos para vereador ou vereadora em Ponta Porã. Vale observar que esta grande relação de nomes citados, não expressa numericamente a totalidade das candidaturas que podem e devem ser registradas. É preciso atentar para o fato de que várias citações expressam um desejo ou uma intenção de quem quer votar em alguém, e não necessariamente uma referência a candidaturas já definidas.





Veja a lista completa de todos os citados:​

















AVALIAÇÃO DO GOVERNADOR REINALDO AZAMBUJA









AVALIAÇÃO PRESIDENTE JAIR BOLSONARO

















Fonte: INSTITUTO RANKING PESQUISA