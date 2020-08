HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (9)

Áries - 21/03 a 20/04





Áries, neste domingão a Casa 1 do seu Horóscopo recebe a visita de uma dupla de respeito: Lua e Marte estão de rolê por lá e potencializam incrivelmente a força e a determinação do seu signo. Você terá ainda mais garra e energia para correr atrás do que quer. Agora, é bom lembrar que seu lado impetuoso e autoritário também ficará mais evidente, por isso, será preciso controlar seus impulsos para evitar conflitos desnecessários com as pessoas próximas. Lembre-se de que se chutar o balde vai ter de ir buscar depois. A Lua fica ainda em quadratura com Júpiter, Plutão e Saturno essa configuração astral pode frustrar alguns dos seus planos. Tretar com os outros não vai mudar a situação e ainda pode te fazer ter de buscar sua dignidade no lixo. Nem tudo pode ser do seu jeito. Aceite que dói menos e contorne os obstáculos sem brigar. Em vez disso, tire um tempo para cuidar da beleza que deve ser bem mais proveitoso. Na paquera e no romance, você vai deixar bem claro o que quer. Cuidado para não assustar seu bem com tanta ousadia. Além disso, evite disputas de poder.





Touro - 21/04 a 20/05





Ei, Touro, você é um signo que gosta de conforto e hoje a Lua reina em sua Casa 12, te fazendo um convite a se render à preguiça e aproveitar o domingo para relaxar. Credo, que delícia! Você pode sentir uma vontade irresistível de se isolar do mundo e ficar de buenas no seu canto, fazendo só o que gosta. Errado não tá, né? Bom astral para ler, ouvir uma boa música, assistir aquela série que você gosta, meditar e pensar na vida. Quem vai viajar pode enfrentar alguns contratempos. Você também pode ter algumas preocupações com alguém que mora longe. No campo sentimental, um namoro a distância pode deixá-la insegura e cheia de dúvidas. Talvez seja hora de pesar os prós e contras dessa relação. Já na vida a dois, alguns astros estão tensos e alertam que será preciso melhorar o diálogo para se acertar com o par. Em compensação, Marte na Casa 10 inspira suas fantasias mais secretas e ousadas, coloca fogo no parquinho e acende os desejos.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Gêmeos, po domingão é perfeito sem defeitos para investir em programas animados com gente jovem e descontraída - mesmo que seja de forma online, por conta da pandemia. Mas não descarte algumas decepções, pois tensões no céu devem deixar algumas relações um tanto complicadas, com risco até de rompimento. Tá amarrado! Por outro lado, encare como livramento e como uma oportunidade para separar o joio do trigo e se afastar de gente falsiane, que não merece a sua confiança. No amor, vários astros anunciam uma atração irresistível por alguém da turma. E com Marte na Casa das Amizades, tudo indica que a paixão será intensa e irresistível. Credo, que delícia, hein? É verdade que talvez você queira manter a relação escondida por um tempo: tudo bem. Na vida a dois, você vai querer companheirismo, mas sem perder a sua individualidade. Vários astros vão mexer com os seus desejos. Que tal surpreender o par com umas coisinhas novas na intimidade?





Câncer - 21/06 a 21/07





Câncer, meu cristalzinho, hoje a Lua está toda serelepe na sua Casa 10 e estimula você a investir mais na sua aparência. Por isso, você pode querer reservar algumas horas do domingo para dar um trato caprichado no visual - só pense bem antes de tentar cortar a franja sozinha, porque pode dar ruim! Hoje também alguns astros vão se desentender e arrumar uma bela de uma treta em sua Casa 7, a Casa dos Relacionamentos. Com isso, o dia pode ser tenso em família, com amigos e até com o crush, principalmente se tentar impor as suas vontades e opiniões. O único caminho para evitar conflitos é tomar seu paracetaloka direitinho, ser flexível, saber ceder e achar um ponto de equilíbrio entre o que você e os outros querem. Por isso, controle seus impulsos e fuja de tretas. Na paquera, você estará superconfiante e decididx. Se estiver de olho em alguém, não pensará duas vezes para brigar por esse amor, ainda que a disputa seja acirrada. Para que já tem par, o romance vai exigir doses extras de paciência, tolerância e respeito às diferenças. Assuma o comando no sexo.





Leão - 22/07 a 22/08





Leão, Lua e Marte fecham na parceria neste domingão e avisaam que você pode fazer uma viagem de última hora ou receber a visita inesperada de alguém vindo de outra cidade. Se isso acontecer, pense bem: você dá banho até em abóbora que vem do supermercado por conta do coronga: não tenha vergonha de pedir às visitas que usem máscara, reforcem o álcool em gel e mantenham uma distância segura para evitar o contágio. Sair da rotina pode causar alguns transtornos ou preocupações, ainda mais se você planejava aproveitar o domingo para resolver coisas que ficaram pendentes ao longo da semana. Júpiter, Plutão e Saturno retrógrados recomendam que dê mais atenção à sua saúde. Controle o estresse e tente não surtar diante dos desafios. Também é importante controlar a gula e investir numa dieta equilibrada. No romance, evite discutir por problemas corriqueiros. Valorize as afinidades e relaxe nos braços do par.





Virgem - 23/08 a 22/09





Eita, Virgem, hoje você pode acordar com uma vontade quase incontrolável de mudar algumas coisas na sua vida. Lua e Marte na Casa das Transformações dão confiança, coragem e determinação de sobra para você virar a mesa e dar um basta em tudo que incomoda. Tá de parabéns, hein, minha filha! Você pode aproveitar essa energia para se livrar de coisas que não usa mais, para parar de fumar ou até mesmo para colocar uma pedra sobre uma antiga rixa com alguém e tentar uma reconciliação. Os astros também realçam seu lado sensuellen e prometem emoções intensas na paixão. Vai ser fácil envolver seu alvo na conquista ou seduzir o par e apimentar a intimidade. Nas relações em geral, o clima será de oito ou oitenta: os laços podem ficar mais firmes e profundos ou se romper de uma vez por todas. Avalie o que seu coração realmente quer.





Libra - 23/09 a 22/10





A fada sensata Lua está de rolê na sua Casa dos Relacionamentos e isso desperta em você o desejo de passar o dia cercada das pessoas que mais ama e confia. Mas atenta, porque ela vai se estranhar com alguns planetas, o que também pode causar tretas difíceis de resolver. Há um grande risco de se desentender com parentes por causa do romance ou brigar com o par por causa da família. Tá repreendido! O melhor jeito de evitar problemas hoje é não marcar grandes encontros e reuniões. Reserve um tempo para o pessoal de casa, mas sem permitir que interfiram na sua vida amorosa. E reserve um tempo para namorar, sem compartilhar problemas de casa com seu amor. Marte em conjunção com a Lua promete incendiar a paixão e os desejos nos momentos a dois. E quem está livre tem boas chances de iniciar um namoro, que deve ser quente e intenso.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Escorpião, hoje o domingão será perfeito sem defeitos para uma geral nas suas coisas. O trabalho pode ser desgastante, mas o prazer de ver tudo limpinho e arrumado depois fará o esforço valer a pena. Aliás, tem coisa mais gostosa do que limpar a casa todinha e depois tomar aquele banho relaxante e descansar, contemplando o belo trabalho que você fez? Não tem, né? É disso que adulto gosta! Além do que, é melhor se dedicar a isso do que passar nervoso, já que a Lua em quadratura com alguns planetas avisa que você pode se aborrecer com fofocas ou mal-entendidos ao longo do domingo. O céu aconselha a deixar assuntos difíceis e polêmicos para um outro momento. Mas se não puder evitar a conversa, faça todo o possível para dialogar sem discutir e sem apelar para seus idiomas favoritos: o gritânico e o berrânico. Controle as suas reações e meça as palavras, pois há grande risco de se arrepender do que vai falar. Os astros também pedem cuidado com a saúde. Atração por colega ou uma pessoa conhecida deve aumentar, mas converse para descobrir se os interesses realmente combinam. O romance ganhará novos estímulos à noite, aproveite!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Minha nossa senhora do cartão de crédito, dai-me equilíbrio! Pois é, Sagita, controlar os gastos será seu maior desafio hoje. Lua e Marte na Casa da Diversão incentivarão você a curtir as coisas boas da vida. Com o coronga à solta, é bem possível que você apele para a internet neste sentido, e aí, minha filha, a tentação é redobrada! Cada site que você visitar pode ser uma armadilha para que você caia em tentação e compre coisas supérfluas. Cuidado, viu? Os boletos não perdoam e o prazer pode logo se transformar em pesadelo. Claro que você tem todo direito de se divertir, mas respeite os limites do seu bolso para não ter que buscar sua dignidade no lixo mais tarde. Agora, Lua e Marte enviam ótimas vibrações para o amor. Esbanjando charme e sensualidade, você vai arrasar nas paqueras e não pensará duas vezes para tomar a iniciativa numa conquista. Quem já achou sua alma gêmea também pode curtir momentos deliciosos e super românticos com quem ama. Mas atenção: sua possessividade está acentuada, controle-se para não pagar de doida e cortar o clima com o ciúme.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Domingou, Caprica, e hoje você vai sentir uma vontade maior de ficar em casa e curtir o conforto do seu lar. Só que a Lua vai se desentender com alguns astros, o que pode complicar um pouco o seu convívio com parentes. Evite insistir nos seus pontos de vista ou querer sempre ter a última palavra nas discussões. Mais vale ceder um pouquinho e curtir o domingo em paz, longe de conflitos. Bancar a afrontosa no grupo de família do WhatsApp também não é uma ideia muito recomendada. No amor, quem vive uma relação estável vai preferir programas caseiros e tranquilos com seu bem e Marte promete botar fogo no parquinho e incendiar os desejos entre quatro paredes. Quem está livre pode reencontrar alguém do passado e sentir a paixão reacender num segundo, mas avalie os riscos antes de se envolver. A Lua entrará no seu paraíso astral à noite e promete boas surpresas para o seu coração. Use e abuse do seu charme para conquistar quem deseja.





Aquário - 21/01 a 19/02





Lua e Marte estão mancomunados na sua Casa da Comunicação com o objetivo de despertar em você uma vontade quase irresistível de interagir mais com as pessoas. Bom momento para estreitar o contato com conhecidos e vizinhos, trocar zap com irmãos e primos, mandar uma mensagem para aquele amigo que não vê há tempos, enfim, colocar o papo em dia. Só tenha cuidado com encontros presenciais, porque o coronga tá doidinho pra te fazer passar um nervoso. Agora, alguns astros vão infernizar o seu astral e, se não tiver cuidado, pode deixar escapar um segredo importante, remexer assuntos delicados ou dizer coisas que vão causar transtornos e aborrecimentos. Tá repreendido! O segredo para ficar longe dos problemas é falar menos e ouvir mais. Na paquera, evite comentar seus planos e aja com discrição para evitar intrigas e dar brecha para gente falsiane. Também é dar aquela stalkeada no crush antes de investir pra valer para investigar se não se trata de mais um embuste em sua vida. Na união, melhore o diálogo para reforçar a confiança, mas não deixe o papo virar discussão.



Peixes - 20/02 a 20/03





Peixes, meu cristalzinho, a Lua está de rolê por sua Casa das Finanças e isso deve deixar você mais apegadx ao dinheiro e preocupadx com a sua segurança material. Errado não tá, né? A Lua também ajuda você a descobrir as coisas e as pessoas que realmente têm valor para a sua vida. Mas o astro formará quadratura com três planetas que passam pela sua Casa das Amizades. Isso sugere que é melhor não misturar dinheiro com amizade se não quiser fazer papel de trouxa. Atenta, porque você pode sair no prejuízo ou ter sérios problemas ao fechar negócios ou empréstimos com amigos. No campo sentimental, ciúme de alguém da turma pode indicar novos sentimentos: avalie e converse. Na paquera, deixe claro que busca uma relação estável e segura, mas sem exigir demais do crush. Na vida a dois, cuidado com o apego exagerado e as cenas de ciúme. O diálogo vai fluir melhor à noite e pode ser uma boa hora para acertar os ponteiros.





Por João Bidu