Em reunião no CMO, deputado Felipe Orro apela ao Exército por ação contra Covid-19 em aldeias de Aquidauana

O deputado estadual Felipe Orro esteve nesta terça-feira (4) no Comando Militar do Oeste (CMO), quando oficializou o pedido para que o Exército desenvolva ações imediatas de combate ao avanço do novo coronavírus em aldeias de Aquidauana. O parlamentar se reuniu com o chefe do Estado-Maior do CMO, general Pinto Sampaio, juntamente com o coronel João Luiz. Na região somam onze aldeias indígenas, com mais de sete mil e quatrocentos moradores, a maioria da etnia terena. 170 estão infectados com Covid-19 e 7 morreram.





Nas últimas 24 horas, Aquidauana teve um aumento de 35 casos confirmados na doença e conta agora com 481 pacientes infectados com o Covid-19 e 15 óbitos. “Viemos interceder por nossos irmãos terena que enfrentam a dura realidade da pandemia sem o respaldo necessário da Saúde municipal”, disse o deputado.





Durante a reunião, Pinto Sampaio confirmou já para esta quarta-feira (5), o envio pelo exército de cinco equipes médicas para ajudar Aquidauana no controle da crise sanitária.





Porém, de acordo com o general, o ministro da Defesa Fernando Azevedo e Silva, proibiu a entrada dos militares em terras indígenas justamente para evitar maiores riscos de contaminação nas aldeias. “Os médicos farão postos de triagem em pontos pré-estabelecidos, dentro das aldeias não será possível porque o exército não está autorizado a entrar”, afirma o general.





Felipe protocolou na última sexta-feira (31) o ofício firmando pedido de apoio ao Exército Brasileiro e ao governo do Estado, para o enfrentamento da pandemia no distrito de Taunay.





Somente no Mato Grosso do Sul, 27.678 pessoas tiveram positivo para o teste de Covid-19. Ao todo são 481 pacientes internados, 198 estão recebendo tratamento em leitos de UTI.





O Exército realiza permanentemente atividades subsidiárias para cooperar com o desenvolvimento nacional e defesa civil. Em face à pandemia causada pelo novo coronavírus, os Ministérios da Defesa e da Saúde entraram em ação conjunta, intensificando assistência na saúde prestada aos índios em diversas localidades carentes e isoladas do país, em particular no Mato Grosso do Sul, estado que possui a segunda maior população indígena do País.





Logo no início da pandemia no Estado, Felipe Orro pediu urgência ao governo para liberação da emenda parlamentar de R$ 330 mil, destinada para o combate da pandemia no município, além de mais de R$ 6,4 milhões das verbas recebidas pelo Governo Federal e outras emendas estaduais.





“Nós estamos vivendo outros tempos, outros momentos e os investimentos não estão acontecendo na Saúde de Aquidauana”, destaca Felipe.





ASSECOM