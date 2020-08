Bolsonaro desembarca em Corumbá e confraterniza com fãs no muro do aeroporto

Presidente chegou por volta das 10h e partiu em direção aos apoiadores do lado de fora

Aeronave presidencial no pátio do aeroporto de Corumbá ©Marcos Maluf

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já está em Corumbá. Ele desembarcou por volta das 10h da manhã de hoje (18) e logo partiu em direção aos fãs que acenavam pela grade, do lado de fora do aeroporto.





A imprensa está ilhada em um cercadinho no pátio, à espera do presidente. É possível ouvir gritos e música vindos da rua, para onde Bolsonaro se deslocou.





Vizinhos do aeroporto acompanham a visita do presidente do terraço das casas. Bandeiras nacionais e de Mato Grosso do Sul tremulam do lado de fora do aeroporto.

Apoiadores do presidente do outro lado do muro e no terraço de casa próxima ao aeroporto ©Marcos Maluf

No pátio, a área reservada para as autoridades tem cadeiras espaçadas, respeitando o distanciamento.





A organização da visita liberou a entrada de fãs do presidente e coloca grades para delimitar o espaço.

Presidente Jair Bolsonaro já no pátio do aeroporto de Corumbá ©Marcos Maluf Após confraternizar com eleitores, o presidente apareceu lado a lado com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Bolsonaro usa máscara, obrigatória por decreto em Corumbá.





Os senadores Nelsinho Trad (PSD-MS) e Soraya Thronicke (PSL-MS), além do deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS), desembarcaram em Corumbá de carona com Bolsonaro no avião presidencial.





Agenda - Bolsonaro inaugura a estação de radar às 10h30, em solenidade no aeroporto. O equipamento faz parte de iniciativa anunciada ainda em 2018, pelo então ministro da Justiça do governo de Michel Temer, Raul Jungmann.





O pacote previa três radares - em Corumbá, na fronteira com a Bolívia, em Ponta Porã e em Porto Murtinho, vizinhas ao Paraguai. O investimento soma R$ 150 milhões.





O presidente almoça na cidade pantaneira e depois visita Nioaque, onde serviu ao Exército de 1979 a 1981. Bolsonaro deve também passar por Maracaju antes de desembarcar em Campo Grande, ainda hoje, para participar de evento da FAB (Força Aérea Brasileira) na Ala 5, antiga Base Aérea.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Jones Mário e Aline dos Santos, de Corumbá