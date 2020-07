Motorista perde controle de direção e cai com carro no Rio Taquari

Veículo chegou a ser arrastado pela correnteza e foi amarrado em árvores por moradores da região

Bombeiros e moradores da região retirando o veículo do rio ©Maikon Leal/Coxim Agora

Motorista perdeu o controle da direção do carro que conduzia e caiu em rio na noite desta quinta-feira (2) em Coxim, cidade distante a 260 quilômetros de Campo Grande.





Segundo o site Coxim Agora, o motorista seguia em um veículo VW Gol pela Rua Floriano Peixoto, na região central da cidade, quando no final da rua perdeu o controle da direção do carro e caiu no Rio Taquari. Ele estaria em alta velocidade.





A condutora de outro veículo que passava pelo local socorreu o homem. Ele deixou o carro no rio e foi embora.





O VW Gol foi arrastado pela correnteza e amarrado numa árvore por moradores da região. O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o veículo do rio.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Kerolyn Araújo