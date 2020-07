HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (1º)

Áries - 21/03 a 20/04





O novo mês começa com mudanças importantes no céu e quem faz é Saturno. O planeta do carma e das responsabilidades - e que por isso é conhecido pelas más línguas como Chaturno - segue retrógrado e hoje retorna para sua Casa 10, indicando que você terá muito foco em suas obrigações. No entanto, o astro avisa que pode rolar atraso em seus compromissos profissionais e há tendência a se aborrecer. Em contrapartida, Sol e Urano trocam likes e garantem que as finanças devem melhorar, enquanto Lua e Júpiter revelam que assuntos ligados à Justiça podem dar esperanças. Hoje você vai se sair bem em cursos online e treinamentos, só procure ter mais clareza na sua comunicação. Bom dia para se dedicar à vida familiar: seu jeito estará atencioso e generoso com seus parentes. Intensidade nos assuntos do coração e astral sedutor na paquera. Você vai se mostrar mais sensível com o love e também esbanjará sensualidade.





Touro - 21/04 a 20/05





A Lua segue o rolê que faz em seu signo oposto e troca ótimas vibrações com os astros, revelando um ótimo momento para lidar com interesses que envolvam contratos e acordos. Em paz com Júpiter e Plutão, a Lua favorece seus planos e garante um dia perfeito sem defeitos para começar coisas novas ou tratar de assuntos que envolvam leis, bens e direitos. Também é um bom período para entrar em contato com pessoas e assuntos que estão distantes ou estreitar os laços com amigos que moram em outras cidades. Agora, a principal notícia vem de Saturno, que regressa para sua Casa 9 em curso retrógrado, indicando dificuldade nos estudos ou resistência a encarar mudanças necessárias. Conselho: aceita que dói menos, meus consagrados! Reforce sua confiança, fé e ouça conselhos de pessoas mais maduras. Paquera recente pode evoluir para um lance mais sério. Na união, é hora de reacender a chama da paixão com o mozão: intimidade mais quente.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Dia marcado por grandes acontecimentos entre as estrelas e a maior novidade chega de Saturno, que dá um duplo twist carpado e recua para Capricórnio em caminhada contrária, recomendando atenção extra com interesses financeiros, negociações, taxas, impostos, coisas ligadas a bens e cartório. Talvez tenha que resolver pendências ou tratar de aposentadoria ou proventos de terceiros. Em compensação, a Lua troca likes os com astros, dando a energia de que precisa para cuidar de tudo hoje. Sua saúde se fortalece, mas se precisa diminuir a ansiedade, um pouco de meditação e relax pode ajudar. Tomar sua dose diária de paracetaloka também deve funcionar! Mudanças serão bem-vindas no serviço e o período será produtivo. Expresse suas ideias com clareza e vai se entender bem com quem trabalha e convive. Na vida amorosa, você atrairá interesse com facilidade e lance com colega pode revelar boa química. No romance, deixe o passado para trás e curta mais o presente com o love.





Câncer - 21/06 a 21/07





Você começa o mês com o pé direito e quem manda o papo reto é a Lua. Além de brilhar em seu paraíso, ela forma excelentes aspectos com outros astros, trazendo mais sorte, facilidades e promessa de alegrias. Seus talentos vão ficar em destaque e, aliados à sua ambição, podem te conduzir a novas e benéficas oportunidades. Todavia, hoje também acontece uma mudança importante no céu e quem faz é Saturno, que retorna retrógrado para a sua Casa 7. O planeta da disciplina revela que você pode demonstrar resistência com o que não concordar e será preciso ter mais jogo de cintura em suas relações, sejam profissionais ou pessoais. Cautela com situações que podem gerar competição e divergências, pois aborrecimentos não estão descartados. No amor, seu charme vai estar tinindo e muita paquera deve rolar. Na vida a dois, é hora de reforçar o clima de lealdade e confiança. Não deixe nenhum assunto mal parado sem resolver com seu par.





Leão - 22/07 a 22/08





Se depender dos astros, hoje você vai fazer de tudo para cumprir seus compromissos. Sol e Urano trocam likes e revelam que não faltarão força de vontade, criatividade e bons argumentos para se dar bem, mas evite se expor: o segredo do sucesso será agir com discrição. A Lua, que segue o rolê em sua Casa da Família, fica em paz com Netuno, Júpiter e Plutão, favorecendo home office e o que fizer em parceria com parentes. No entanto, Saturno retorna retrógrado para Capricórnio, indicando risco de aborrecimentos com interesses cotidianos e coisas que podem afetar seu bem-estar. Cuide-se melhor, evite se estressar, pagar de doida e capriche na prevenção. No amor, alguém que conhece pode te dar mais atenção. À noite, a fada sensata da Lua migra para seu paraíso, deixa seu carisma nas alturas e estimula a paquera: pode envolver o crush rapidinho. Romance mais descontraído e prazeroso.





Virgem - 23/08 a 22/09





Além de estimular sua agilidade mental e inteligência, a fada sensata da Lua escorpiana ainda deixa sua comunicação mais poderosa e intuitiva. Em sintonia com Netuno, Plutão e Júpiter, ela revela que você pode se dar bem em suas investidas, tanto ao cuidar dos seus interesses profissionais e financeiros quanto dos assuntos pessoais. Você terá ideias inventivas e saberá motivar os outros com seus planos e estratégias. Vai contar com disciplina no trabalho e pode ter novidades sobre estudos. Porém, nem tudo deve fluir como espera nas coisas de que mais gosta de fazer. Saturno regressa para sua Casa 5 e aponta atrasos ou imprevistos. Até a paquera pode ser alvo de altos e baixos, ainda mais se busca um novo amor. Pode sentir atração por pessoas mais velhas, mas terá que ser paciente e dar tempo ao tempo para o lance caminhar. Na união, saberá usar sua boa lábia para convencer quem ama. No sexo, mostre sua sensualidade.





Libra - 23/09 a 22/10





Julho chega com mudanças importantes e quem traz é Saturno, o planeta das limitações e responsabilidades. O astro retorna para Capricórnio em movimento retrógrado e passa a afetar as suas relações familiares. Você que lute! Obrigações em casa podem pesar sobre os seus ombros e talvez precise resolver antigos problemas, mas colocar as coisas em ordem em seu lar pode te dar a sensação de bem-estar e dever cumprido. A Lua, que segue o baile em sua Casa das Posses, fica em paz com Netuno, Júpiter e Plutão, indicando que saberá se entrosar com as pessoas e pode firmar relações. Período mais seguro e propício para lidar com as finanças – terá força de vontade para batalhar por melhorias nos ganhos. No amor, vai se adaptar às circunstâncias. Paquera mais animada à noite e boas chances de conquista. A dois, clima de sintonia e diálogo aberto com sua alma gêmea.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A Lua continua a visita que faz ao seu signo e ainda troca likes com Netuno, Júpiter e Plutão, incentivando e favorecendo seus contatos e interesses. Seu dom para convencer estará tinindo e você pode se dar bem em atividades que envolvam divulgação, compra, venda, entregas, marketing, mídias sociais, transmissão de conhecimentos e dados. Só diminua a impulsividade no ambiente de trabalho se quiser alcançar uma conquista. Hoje há chance de evitar um gasto e poupar uma grana. Saturno, que volta retrógrado para Capricórnio, pede mais discrição com assuntos que requerem sigilo. Você deve se posicionar com seriedade ao se expressar e filtrar os pensamentos. Pessoa que acaba de conhecer poderá despertar um talento seu. Na paixão, vai sentir segurança e vontade de curtir um envolvimento romântico com o crush. Com o par, é hora de aproveitar os momentos a dois sem cobranças.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Suas impressões e intuições deverão ser levadas a sério. Quem manda o papo reto é a Lua, que segue o baile em sua Casa 12 e equilibra o astral ao trocar boas vibes com Netuno, Júpiter e Plutão. Ela indica um momento oportuno para cuidar de interesses que pedem sigilo, sobretudo se forem ligados a dinheiro. Porém, Saturno regressa para sua Casa da Fortuna em caminhada contrária e recomenda cautela dobrada com os gastos: organize as contas e corte despesas supérfluas. 'Brusinha' nova? Nem pensar! No trabalho, vai querer firmar compromisso e não economizará dedicação para alcançar o que pretende. Nos contatos, confie no seu julgamento com quem acaba de conhecer. Tratamentos de saúde darão resultados melhores do que o esperado. É pra glorificar de pé! No amor, planos de conquista podem dar certo. Na união, mostre interesse com as rotinas da relação e terá apoio do par. Na cama, pique mais ousado a partir das 22h20, quando a Lua vai entrar em seu signo.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





O mês começa com grandes mudanças e as principais chegam do seu regente, Saturno. O planeta da disciplina e das limitações retorna para o seu signo em movimento retrógrado e revela que é tempo de tomar decisões. É hora de olhar com mais atenção para as suas prioridades e resolver situações estagnadas, mesmo que isso implique em demonstrar um esforço maior para superar obstáculos. Seu senso de responsabilidade estará em destaque e dificilmente deixará tarefas para cumprir depois. A Lua, em paz com Netuno, Júpiter e Plutão, revela que apoio de amigos e pessoas queridas pode fazer diferença em seu dia. Bate-papos nas redes sociais e atividades em casa ajudarão a melhorar o astral. Nos assuntos afetivos, vai sentir necessidade de companheirismo e parceria com o crush. Se tem uma relação firme, procure deixar seu bem mais à vontade e tudo fluirá numa boa com o love.





Aquário - 21/01 a 19/02





Mercúrio retrógrado pode atrasar alguns planos, mas o dia terá novidades de outros astros e você pode tirar excelente proveito, ainda mais das energias vindas da Lua, nossa fada sensata. Ativa em sua Casa 10, ela dará garra e determinação para você agir e se destacar profissionalmente. Resolverá os desafios do trabalho de forma construtiva. Nas finanças, seu senso de organização e administração fica aguçado e pode favorecer interesses com dinheiro. Saturno, que regressa em curso inverso para o seu inferno astral, pode abalar um pouco sua confiança. Não se deixe levar: bote fé nas suas chances de sucesso e não permita que nenhum pensamento negativo afete seus planos. Na paquera, procure manter contato com pessoas que elevam a sua alegria: alguém interessante pode se tornar mais do que uma promessa de amizade. Na vida a dois, valorize os bons momentos com sua cara-metade.





Peixes - 20/02 a 20/03





Saturno recua para a sua Casa 11 e revela que é hora de dar atenção extra para seus planos e objetivos. Foque no que for mais viável e não deixe obstáculos tirarem sua motivação. Mas Sol e Urano jogam no seu time e reforçam sua capacidade de dar a volta por cima. Esses astros trocam likes, iluminam seus dons criativos, realçam seu bom papo e favorecem suas conquistas. Terá mais sorte e novas ideias para fazer seu dinheiro render. Procure dar mais valor às suas habilidades ao tratar dos interesses de trabalho e acredite no seu potencial para as coisas fluírem como espera. Hoje a Lua sorri para Netuno, Júpiter e Plutão, acionando sua energia espiritual e também seu lado sensível: as emoções podem ficar à flor da pele. Na paixão, pode ter mais coragem para se abrir com o crush e engatar namoro. União em harmonia e boas vibes com o love. Período de estabilidade e integração.





