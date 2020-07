Deputados e Servidores da ALEMS serão testados para o Covid-19, anuncia Paulo Corrêa

Durante a sessão desta quarta-feira, 1º de julho, o presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), deputado Paulo Corrêa (PSDB), anunciou que servidores e parlamentares que estão trabalhando presencialmente serão testados para o Covid-19, por meio de uma parceira da Casa com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul..





“Por sugestão do nosso 1º secretário, deputado Zé Teixeira (DEM), buscamos junto ao Corpo de Bombeiros parceria para aplicação de testes rápidos da Covid-19. Vamos dar segurança e a certeza que o servidor está trabalhando em um local seguro e que segue todas as recomendações contra o contágio do novo Coronavírus”, frisou Paulo Corrêa.





O líder da bancada tucana, deputado Professor Rinaldo Modesto, destacou a responsabilidade da Mesa Diretora com a saúde de servidores e parlamentares. O vice-presidente da ALEMS, Eduardo Rocha (MDB), afirmou que a medida traz segurança para quem precisa trabalhar presencialmente.





Já o Coronel PM Monari, da Assessoria Militar da Casa de Leis, explicou que serão quatro dias de testagem, começando na próxima terça-feira, 7 de julho, até a sexta-feira, 10, em dois turnos, para evitar aglomeração no momento da coleta. O serviço também terá acompanhamento do corpo médico da ALEMS.





O presidente da ALEMS agradeceu ao comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Joilson, e ao presidente da Cassems, Ricardo Ayache, que também havia ofertado apoio ao legislativo estadual, e que destacou, em encontro com Paulo Corrêa, a importância da testagem no enfrentamento à doença.





ASSECOM