Com sintomas, deputado Paulo Corrêa cancela agenda e faz teste para detectar covid

O presidente da Assembleia Legislativa sentiu fadiga e teve febre, por isso está em isolamento

Para evitar qualquer risco de contágio, Paulo Corrêa tem usado face shield

O deputado Paulo Corrêa, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, cancelou a agenda e está isolado em casa. Ontem, ele começou a sentir sintomas de gripe e foi submetido ao teste para detectar covid-19.





O primeiro exame, com amostra de sangue, deu negativo. Mas na próxima sexta-feira deve sair a contraprova, por meio de swab, teste que utiliza cotonete estéril para coletar amostras de secreção. Considerado "padrão ouro", esse tipo de exame tem maior efetividade no resultado.





Na segunda-feira (6), o deputado sentiu cansaço intenso, dor de cabeça e teve febre. Imediatamente procurou atendimento e passou pela testagem. Hoje à tarde, fará uma tomografia para verificar as condições dos pulmões. Esse tipo de exame é outra estratégia indicada para fechar o diagnóstico de coronavírus.





Até agora, nenhum deputado testou positivo para covid-19 em Mato Grosso do Sul. As sessões presenciais estão suspensas desde 17 de março. Por isso, as discussões dos parlamentares ocorre por videoconferência.





No plenário, normalmente, ficam apenas Paulo Corrêa e o 1º secretário da casa, Herculano Borges. Para evitar qualquer risco de contágio, o presidente tem, inclusive, usado face shield, uma "máscara" mais eficiente, serve como escudo facial ao proteger o rosto inteiro.





Hoje, com o presidente isolado em casa, o deputado Eduardo Rocha presidiu a sessão.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Ângela Kempfer