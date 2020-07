Bandidos invadem agência do Banco do Brasil, rendem funcionários e levam cerca de R$ 5 milhões

Bandidos levaram dinheiro que usina havia depositado para pagamento dos trabalhadores

Cerca de 20 bandidos fortemente armados invadiram uma agência do Banco do Brasil em Nova Alvorada do Sul a 120 quilômetros de Campo Grande na manhã desta quarta-feira (29) e levaram todo o dinheiro do cofre.





Os bandidos, que usavam armas de grosso calibre, renderam os seguranças antes da abertura do horário bancário e levaram todo o dinheiro do cofre principal. Informações passadas ao Alvorada Informa são de que havia no cofre aproximadamente R$ 5 milhões do depósito feito pela usina da região para pagamento dos trabalhadores, além do PPR da usina, que seria um programa de produtividade pago aos funcionários.





Todos os funcionários que estavam dentro da agência foram obrigados a deitarem no chão até a saída dos bandidos, que agora são procurados pela polícia. O SIG (Setor de Investigações Gerais) de Campo Grande está a caminho da cidade. Não há informações se os bandidos usaram explosivos para roubar o dinheiro do cofre.





Fonte: Midiamax