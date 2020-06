Senador Nelsinho Trad conquista R$ 2 milhões da União para MS

Casa da Mulher Brasileira é contemplada com R$ 1,5 milhão desses recursos federais

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conquistou na última semana a liberação de quase R$ 2 milhões de reais de recursos federais para Mato Grosso do Sul. Campo Grande recebeu R$ 1.568.742,85 do Ministério Mulher, Família e Direitos Humanos para Fortalecimento e Ampliação do “Programa Mulher: Viver sem Violência”, ações na Casa da Mulher Brasileira, que fica no Jardim Imá. Já os municípios de Corguinho e Inocência foram contemplados com verbas do Ministério da Saúde, respectivamente, R$ 249.309,00 e R$ 33.333,33, para obras de reformas em unidades de saúde.





Para o senador Nelsinho Trad, a liberação desses valores vai contribuir no combate ao coronavírus nos municípios de Corguinho e Inocência e contra consequências que ocorrem com o confinamento em alguns lares em Campo Grande. “Esses recursos vieram em boa hora, no momento de pandemia, temos conhecimento de que muitas mulheres vêm sendo vítimas de violência em suas casas e o isolamento social pode esconder essa triste realidade, então com ampliação do programa, mais vítimas serão atendidas na Capital. Os recursos para saúde em Corguinho e Inocência também vão ajudar na luta contra esse inimigo oculto”, destacou o senador Nelsinho Trad.





Casa da Mulher Brasileira





Segundo o senador Nelsinho Trad, essa foi a última parcela paga pelo Governo Federal para ações na Casa da Mulher Brasileira que recebeu ao todo R$ 9,5 milhões. “Explicamos para ministra Damares Alves que a Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande é referência no país, foi a primeira instituição inaugurada e já funciona há cinco anos e, nesse período, 68.173 mulheres foram atendidas ”, comentou o senador Nelsinho Trad.





Do começo do ano até o mês passado, em média, foram 1,1 mil atendimentos por mês. A titular da Subsecretaria de Políticas para Mulher, Carla Stephanini, responsável pela Casa da Mulher Brasileira, comemorou pela vinda da verba federal. “Foi fundamental a liberação desses recursos referente a última parcela do convênio federal, de número 117/2014, para mantermos entre outros os serviços de contratos de limpeza, locação de veículos e alimentação”, enfatizou Carla Stephanini.





ASSECOM