SANESUL| Estação de Tratamento de Esgoto Aporé - Chapadão do Sul

Infraestrutura para tratar o esgoto doméstico de Chapadão do Sul, município localizado na região Nordeste do Estado de Mato Grosso do Sul. Uma cidade em construção, que brota em meio de lavouras, e atrai brasileiros de todo o BRASIL.





Em OBRAS DA SANESUL, você vai conhecer um pouco mais dos grandes projetos da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul. O Governo do Estado atingiu a universalização do fornecimento da água tratada nas 128 localidades atendidas (68 municípios e 60 distritos).





Seu compromisso é manter a boa gestão dos recursos hídricos e a qualidade dos serviços de abastecimento de água potável nessas localidades. Além disso, está aumentando progressivamente o índice de cobertura de esgotamento sanitário, buscando a universalização, impactando positivamente na qualidade de vida e no bem-estar da população residente em Mato Grosso do Sul.









