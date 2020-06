HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (7)

Áries - 21/03 a 20/04





Áties, a Lua traiu a Joelma do Calypso, mas não vai trair você. Neste domingão, inclusive, ela Lua deixa você ainda mais vaidosa e você terá muito prazer em cuidar da beleza. Vale até investir uma graninha no visual. Ótima popularidade nas paqueras, mas você só dará chance a quem provar que merece. Também pode se envolver num romance secreto ou proibido - Deus me livre, mas quem me dera! Quem já achou seu par pode fazer planos para o futuro e investir na intimidade. Realize suas fantasias.





Touro - 21/04 a 20/05





Matar a saudade de pessoas queridas fará um bem enorme ao seu coração. Aproveite o domingo para fazer contato com pessoas que vivem longe, mesmo que pelo telefone ou por chamadas de vídeo. Além disso, é um bom dia investir nos estudos e na sua espiritualidade. Sintonia com amigo(a) pode aumentar e se transformar em paixão. O céu dá sinal verde para investir. A dois, muita sintonia e cumplicidade. Sexo criativo.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Bom astral para dar uma geral nas suas coisas e separar tudo que não usa mais. Doar o que está sobrando e ajudar outras pessoas fará bem ao seu astral. Você também pode resolver um problema e se libertar de uma preocupação. Mude o que incomoda. Na paixão, seu charme vai atrair como ímã e pode pintar um romance com quem nem imagina. Clima quente a dois: invista na sedução!





Câncer - 21/06 a 21/07





Cercar-se de pessoas queridas é tudo que você vai querer neste domingo. Se não puder se aglomerar gostoso com quem ama por conta do Coronga, faça uma chamada de vídeo para matar a saudade e seja feliz junto de quem ama - mesmo que virtualmente. No campo sentimental a sua estrela vai brilhar ainda mais. Pode pintar romance com amigo(a). Na vida a dois, paixão e companheirismo serão ainda mais intensos. Seu coração está cheio de amor: demonstre todo seu carinho.





Leão - 22/07 a 22/08





Você vai sentir uma vontade enorme de se cuidar, seja para ficar mais bonita ou para ter mais saúde e qualidade de vida. Ótimo astral para investir numa dieta ou reeducação alimentar - é domingo, mas nada de se apoiar nessa desculpa para meter o pé na jaca e exagerar nos bons drinks e no pavê que está te paquerando de dentro da geladeira. Sinal verde também para uma transformação no visual. Forte atração por colega ou pessoa conhecida. Na vida a dois, vai querer participar mais da vida do par e ajudar no que puder. Forte sedução na intimidade.





Virgem - 23/08 a 22/09





Virgem, para este domingo, a regra é clara: hora de deixar as preocupações e os compromissos de lado e investir sua energia em coisas divertidas e prazerosas. É um ótimo dia sair da rotina e curtir a vida, mesmo que de forma virtual! Sucesso garantido nas paqueras e no romance. Use e abuse do seu charme para conquistar o crush. Na união, fase de muita paixão e seducência. Namore muito!





Libra - 23/09 a 22/10





Você vai querer passar o dia com as pessoas que ama e pode aproveitar o domingão para mudar algumas coisas em casa para deixar seu lar mais gostoso. É um bom dia para organizar suas coisas e também tomar decisões importantes para os parentes. Pode pintar paixão por uma pessoa conhecida e o romance terá apoio do pessoal de casa. A dois, vai preferir curtir seu ninho de amor e investir na intimidade.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A fada sensata da Lua incentiva você a fazer contato com as pessoas queridas e colocar o papo em dia, mesmo que de forma virtual, por telefone ou por meio dessa tecnologia maravigold que é a vídeochamada. Na paquera, é só se aproximar e jogar charme, pois a paixão está no ar. No romance, estimule o diálogo e capriche no jogo da sedução.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Quem precisa de grana pode conseguir algum dinheiro com um serviço extra neste domingão. Ou pode fazer algo em casa para vender e reforçar o orçamento. Mas o céu lembra que a saúde é seu maior patrimônio, então, cuide-se: capriche no álcool em gel e não se esqueça de usar máscara se precisar sair de casa. Pode ter ciúme dos parentes: cuidado com brigas. No amor, só vai se envolver se sentir firmeza na relação. No romance, paixão e desejos vão pegar fogo entre quatro paredes.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A companhia de crianças e jovens trará muita alegria para o seu dia. O astral é perfeito para brincar com filhos e sobrinhos ou mesmo para fazer contato com gente xóvem e descontraída só para relaxar. Passeios e esportes também serão bem-vindos. Na paquera, seu charme será arrebatador e pode até ser difícil escolher. Na união, aposte no romantismo e apimente o sexo com ideias criativas.





Aquário - 21/01 a 19/02





Dormir até mais tarde, curtir o sossego de casa e descansar é tudo que você vai querer neste domingo. Credo, que delícia! Aproveite para fazer coisas relaxantes e que ajudem você a repor as energias. Vai ser bom curtir o colo e o carinho da família. Quem passou por uma decepção recente talvez queira dar um tempo das paqueras para se recuperar. A dois, mostre o quanto valoriza o par e compartilhe seus sonhos.





Peixes - 20/02 a 20/03





Estar entre amigos pode ser muito prazeroso para você, por isso, que tal fazer contato com a turma e agitar a sua vida social? Não precisa se aglomerar com a galera porque ainda pode ser perigoso, mas encontros virtuais, com ajuda de videochamadas são uma ótima pedida para se divertir e colocar o papo em dia. Na paquera, vai ser fácil atrair alguém e despertar paixão. No romance, fase harmoniosa e companheira. Abra seu coração.

Por João Bidu









Por João Bidu