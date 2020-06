Asfalto que liga Aeroporto com a BR-463 é mais uma conquista do deputado Barbosinha

O deputado Barbosinha comemorou, nesta sexta-feira (12), a confirmação, por parte da Agesul (a Agência estadual de Gestão e Empreendimentos), da contratação das empresas que vão elaborar a PTA (Proposta Técnica Ambiental) e o Plano Básico que sinalizam a execução em breve da obra de pavimentação asfáltica do segmento da Rodovia MS-162 (a Avenida Guaicurus) com a BR-463, no subtrecho que compreende o final do asfalto do aeroporto de Dourados até o entroncamento da rodovia federal que demanda a Ponta Porã.





“Uma obra estratégica e importante ramal de ligação que vai, ao mesmo tempo em que desvia parte do tráfego pesado do centro da cidade, encurtar distâncias para quem se desloca, da área urbana de Dourados e dos distritos dessa região (como Picadinha e Itahum) para alcançar o acesso com a BR-463 que leva tanto a Ponta Porã/Paraguai, como, no sentido contrário, aos grandes centros nacionais como o Paraná, São Paulo e à capital do nosso Estado”, festejou Barbosinha.





O deputado cumprimentou e agradeceu ao empenho e esforços de toda a equipe da Agesul e da Seinfra (Secretaria estadual de Infraestrutura), renovando a confiança de que Dourados “realmente só tem acumulado importantes conquistas com a presença do Beto (Luis Roberto Martins de Araújo) no comando da Agesul e do vice-governador Murilo Zauith à frente da Secretaria de Infraestrutura do Estado”.

Nessa primeira etapa do processo, o Governo licitou as empresas que vão elaborar a proposta e o plano ambiental, para o devido Licenciamento Ambiental da obra de pavimentação asfáltica do segmento, em um trecho de quase 7,15 quilômetros, no município de Dourados. “A obra tem sido uma das nossas lutas e acontece agora, graças ao apoio do vice-governador e secretário de Infraestrutura, Murilo Zauith, com o aval do governador Reinaldo Azambuja e reflete nossa maior preocupação com a apresentação de soluções que resolvam antigos problemas”.





Por: Luciana Bomfim