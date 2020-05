SINE FÁCIL| Veja como se cadastrar para um vaga de emprego sem sair de casa

Aplicativo permite que trabalhador consulte e concorra a vagas sem enfrentar longas filas na Funtrab Aplicativo permite consultar e se concorrer à vagas ©REPRODUÇÃO Por conta da pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas perderam os empregos e longas filas têm se formado diariamente na Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), por pessoas em busca do seguro-desemprego. Além destes, tem as pessoas que buscam novas oportunidades e, nestes casos, orientação é que o cadastro para uma vaga de emprego seja feito por meio do aplicativo Sine Fácil, evitando mais aglomeração na agência de empregos.





“A Funtrab está com demanda grande e pedimos que as pessoas consultem o site do órgão e vejam as informações das vagas existentes. Antes de ir veja o site. Se baixar o app Sine Fácil poderá concorrer a essas vagas”, disse hoje o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.





Até o dia 29 de abril, o total de pedidos de seguro-desemprego em todo o Estado era de 7,7 mil.





Nesta segunda-feira, Mato Grosso do Sul tem disponível 242 vagas de emprego, sendo 108 para Campo Grande, e é possível concorrer a qualquer uma delas sem sair de casa. Entre as oportunidades, estão vagas para vendedor, pintor de obras, motorista carreteiro, mecânico, marceneiro, azulejista, chefe de cozinha, fonoaudiólogo, auxiliar de contabilidade, entre outras.





Confira o passo a passo para utilizar o aplicativo Sine Fácil:





- Baixe o aplicativo Sine Fácil, do governo Federal, disponível para Android e iOS; Também é possível acessar via computador, pelo site Emprega Brasil.





- É necessário fazer um cadastro rápido, utilizando CPF;





- No App, basta acessar a ferramenta “Vagas de emprego”, que filtra as oportunidades conforme a região de cadastro do usuário;





- As vagas são atualizadas periodicamente e, se o trabalhador se interessar por alguma delas, basta dar um clique em “Quero esta vaga” para agendar a entrevista.





Além disso, também é possível consultar seus Contratos de Trabalho, seguro-desemprego e abono salarial.





Veja todas as funções disponíveis.





– Consultar o seguro-desemprego: é possível obter informações sobre parcelas, notificações, recursos e vínculos;





– Consultar vagas de emprego disponíveis de acordo com a região;





– Agenda de entrevistas: depois que o trabalhador se candidata a uma vaga, o aplicativo gera o encaminhamento para entrevista, com data e horário marcados.





– Consulta do abono salarial: informações sobre o abono salarial e o PIS, como calendário de pagamentos e se o trabalhador tem direito ao benefício.





– Consulta de contratos: aparecem todos os contratos de trabalho cadastrados do trabalhador. Estes vínculos são extraídos do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).



Serviço





Para os casos em que há necessidade de atendimento presencial, Funtrab está com atendimento de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. A instituição também disponibiliza o telefone 3320-1400 para mais informações e orientações.





Fonte: CE Por: Glaucea Vaccari