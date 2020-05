Governo de MS prorroga suspensão de aulas até 30 de junho

Segundo a publicação, suspendem-se as aulas presenciais nas unidades escolares e nos centros da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, no período de 19 de maio a 30 de junho de 2020.

Em um novo decreto publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (15), o Governo de Mato Grosso do Sul prorrogou a suspensão das férias escolares até 30 de junho, devido a pandemia do coronavírus.





As férias escolares foram antecipadas de julho para os dias 4 até 18 de maio. Com o novo decreto, a suspensão das aulas começa no dia 19 deste mês até 30 de junho.





Ainda conforme o decreto, orienta-se às redes públicas municipais de ensino e às instituições privadas de Educação Básica no território sul-mato-grossense a suspensão. O decreto entra em vigor a partir de hoje e é assinado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), secretário de Saúde Geraldo Resende e pela secretária de Educação, Maria Cecília Amêndola da Motta.





Por: Renata Volpe