Em data emblemática deputado Coronel David relembra importância de cadastro de pedófilos

No dia Nacional de Combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes o deputado estadual Coronel David (sem partido), como autor da Lei nº 5.038/17, que institui o Cadastro Estadual de Pedófilos em Mato Grosso do Sul, lembrou da importância de colocar em prática a lei para que as pessoas saibam como proteger ainda mais as crianças e adolescentes dos criminosos.





Segundo ele, a luta para evitar novas vítimas deve ser constante. “Um abuso destrói sonhos de uma vida inteira. Seguimos na luta para que o trabalho no combate à exploração sexual de jovens seja permanente, e é preciso da ajuda de toda sociedade”, ressaltou Coronel David.





É importante lembrar que alguns segredos não devem ser guardados. “Por que proteger alguém que cometeu um crime desses? E todos nós temos que lutar sim por leis mais rígidas”, destacou o parlamentar.





ASSECOM