Detran volta a aplicar exames teóricos e práticos em 30 cidades do interior

No início do mês de maio, o órgão já havia retomado as provas na Capital e em Dourados

Instrutor e aluno em veículo na volta às aulas no Detran em Campo Grande ©Henrique Kawaminami/Arquivo

A partir de segunda-feira (1º), o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Trânsito de Mato Grosso do Sul) volta a realizar os exames práticos e teóricos para tirar a CNH (Carteira Nacional de Trânsito) em 30 municípios. No início do mês de maio, o órgão já havia retomado as provas na Capital e em Dourados.





Os exames agora voltarão a ser feitos em municípios onde as prefeituras autorizaram.





A diretora de habilitação do órgão, Loretta Figueiredo, explicou, via assessoria de imprensa, que como medida de prevenção nos exames teóricos, a capacidade foi reduzida para 30% dos alunos com recomendação do o uso de máscara. Além disso, o órgão disponibilizou álcool 70 para todos os candidatos. “Haverá um distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as carteiras e para os exames práticos, o instrutor irá higienizar os veículos a cada aluno que usá-lo”, explica.





Os alunos que estavam no meio do processo e não fizeram provas por causa da interrupção do funcionamento das autoescolas, devem procurar o estabelecimento para fazer o reagendamento.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Anahi Zurutuza