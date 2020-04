Para prevenção à gripe A, Águas Guariroba realiza campanha de imunização para seus colaboradores

A Águas Guariroba encerrou nesta sexta-feira (3) a campanha de vacinação contra a gripe A (H1N1) para todos os seus colaboradores. A campanha, iniciada na quinta-feira (2), contou com dois pontos de vacinação, sendo na Sede Administrativa da concessionária e na Central de Serviços para a imunização de 650 trabalhadores.





Para evitar aglomeração, o cronograma de vacinação também seguiu as orientações do Ministério da Saúde, como medida preventiva a transmissão do novo coronavirus (COVID-19). A aplicação das doses seguiu horários específicos para cada setor da empresa.





De acordo com a coordenadora de Recursos Humanos da Águas Guariroba, Fran Rodrigues Antunes, a campanha de vacinação faz parte das ações desenvolvidas pela concessionária para prevenção ao coronavirus. Com o cenário de pandemia, a empresa desenvolveu medidas para garantir a saúde de seus colaboradores.

“Segurança e saúde são inegociáveis, então não medimos esforços para proteger a integridade dos nossos funcionários. Diante do risco que a pandemia nos trouxe, vimos a necessidade de tomar medidas a fim de minimizar a proliferação do vírus entre nossos funcionários e também à população, uma vez que muitos têm contato direto com os usuários. Além da entrega de álcool em gel, luvas e máscaras, também disponibilizamos vacina contra a gripe aos 650 funcionários da unidade” ressaltou a coordenadora.





Com a sua carteira de vacinação em mãos, a analista de responsabilidade social da Águas Guariroba e presidente da CIPA (Comissão Interna de Prevenção a Acidentes), Bia Rodrigues, destacou a importância de manter a rotina de vacinas e a preocupação da empresa em ações voltadas para a saúde dos colaboradores.

“Tenho a carteira de vacinação desde criança e vejo a campanha como algo muito sério. É através dela que me oriento sobre a minha janela imunológica, não só para a gripe mas também para outras doenças”, lembrou. “A iniciativa da empresa mostra a preocupação com seus colaboradores, principalmente em um momento tão sério como a atual pandemia. A vacina contra gripe se torna necessária para evitar maiores complicações e a empresa está engajada nessa ação voltada para a saúde de cada trabalhador”, disse Bia.





Ações Preventivas





Além de reforçar a comunicação interna com orientações básicas como o uso do álcool em gel e a higienização frequente das mãos, no setor administrativo os colaboradores que puderem realizar as suas atividades em casa (Home Office), a concessionária já está orientando e dando todo suporte para que seja feito. Operadores de call center também estão sendo direcionados para o trabalho em Home Office.





Já no setor operacional, entre as medidas adotadas estão: Disponibilização de máscaras e luvas, batida de ponto liberada via pelo celular (App), higienização de todos os equipamentos utilizados pelos colaboradores, home office para todos os colaboradores que integram o grupo de risco, mudança no kit do café da manhã e lanche, utilizando produtos industrializados e embalagens individuais, frascos individuais de detergente e álcool em gel individual, além dos pontos coletivos.





ASSECOM