PANDEMIA| Morre em Três Lagoas a 5ª vítima do coronavírus em Mato Grosso do Sul

Agora são duas mortes em Campo Grande, duas em Batayporã e uma em Três Lagoas

Mato Grosso do Sul registrou na noite desta quarta-feira (15), a quinta morte causada pelo novo coronavírus. A vítima é uma idosa de 81 anos que morava em Três Lagoas, cidade a 338 quilômetros de Campo Grande. Esta é a primeira morte causada pela doença na cidade.





De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ela estava internada e sofria de uma outra doença que não foi revelada. O sepultamento da idosa será conforme determina os protocolos do Ministério da Saúde para pacientes que morreram por Covid-19, a doença causada pelo vírus.





O local do velório também não foi divulgado. “A administração municipal externa sinceros sentimentos aos familiares. Sabemos que o nosso Brasil e o mundo enfrentam essa pandemia e nós, três-lagoenses, também estamos nessa luta. Façamos todos a nossa parte. Se puder, fique em casa!”, divulgou a prefeitura da cidade na noite desta quarta-feira (15)





Três Lagoas tem outros 11 casos confirmados da doença, conforme o mais recente boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde).





Mortes





As duas primeiras mortes causadas pelo coronavírus em Mato Grosso do Sul eram moradoras de Batayporã. No dia 31 de março uma idosa, de 64 anos, faleceu em um hospital particular em Dourados. A segunda vítima que também era de Batayporã, tinha 66 anos e faleceu no dia 06 de abril. As outras duas mulheres, de 71 e 62 anos, moravam em Campo Grande e faleceram nos dias 12 e 13 de abril, respectivamente.





Por Adriano Fernandes