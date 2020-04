O ganho de massa magra é um grande aliado da perda de peso

Os músculos são responsáveis por grande parcela da queima de gordura em repouso

Quando o objetivo é abaixar os números da balança, seja para reduzir problemas como colesterol alto e diabetes, causados pela gordura, ou para realizar desejos pessoais relacionados à estética, entrar naquela caça antiga ou se sentir confortável com roupas que mostram mais o corpo, os exercícios aeróbicos, que utilizam o oxigênio no processo de geração de energia dos músculos, trabalhando uma grande quantidade de grupos musculares de forma rítmica, são os primeiros que vêm a mente.





Antes de tudo, é necessário compreender que nosso peso é dividido em massa gorda e massa magra. A primeira é a gordura, essencial para o funcionamento organismo, já que é uma importante fonte de energia, mas que, quando em excesso pode trazer diversos malefícios; a segunda é formada por todos os outros tecidos do corpo, como ossos, órgãos e músculos.





Caminhar, correr, nadar, pedalar, dentre outros exercícios provocam sim grande gasto calórico, porém a musculação é uma aliada para a perda de gordura. Aumentar a massa muscular, porcentagem da massa magra corporal, com musculação, além de ajudar a realizar as atividades citadas anteriormente com melhor rendimento, também é um fator decisivo na perda saudável de peso.





A grande contribuição vem de que os músculos são potentes gastadores de energia. Eles continuam queimando calorias mesmo em repouso, muito diferente do tecido adiposo. A longo prazo, os exercícios com peso elevam a taxa metabólica, assim para cada 1kg a mais de músculo no corpo, gasta-se cerca de 100 kcal a mais por dia, mesmo com o corpo parado.





Porém, se engana quem pensa que ganhar músculos significa perder peso. O tecido muscular pesa significativamente mais do que a gordura, então é necessário observar muito mais do que a balança quando está querendo emagrecer. Os músculos são pesados, por isso a diminuição dos quilos pode ficar mais lenta, já que eles estão tomando o lugar do tecido adiposo, porém a diferença no espelho será nítida.





Além disso, a musculatura fortalecida funciona como uma armadura para o esqueleto, protegendo os ossos e ligamentos de lesões. A perda de massa magra é um processo natural, a partir dos 30 anos todos passam a perder músculos, podendo chegar a uma redução de 30%. A reposição da massa muscular a partir de exercícios com peso pode retardar esses efeitos do envelhecimento.





Para auxiliar nesse processo é necessário beber água. Nosso corpo é constituído 70% por ela, e isso inclui os músculos. As proteínas, principalmente de origem animal, como clara de ovo, frango, peru, peixe, feijões, legumes, fibras, carne vermelha magra, também facilitam esse ganho; assim como o consumo de produtos como whey protein, suplemento proteico em pó originário do leite, e albumina , forma genérica a qualquer proteína que é solúvel em água.