Morre MC Dumel aos 28 anos de coronavírus

O artista morreu nesta quinta-feira (16), em um hospital de Salvador

Na noite desta quinta-feira (16), morreu o funkeiro MC Dumel, de 28 anos, por causa da Covid-19. O artista estava internado desde domingo (12), no Hospital Couto Maia, em Salvador, quando recebeu o teste positivo para o novo coronavírus.





Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal 'O Dia', a esposa do funkeiro, Andreza Bacellar, de 22, também foi diagnosticada com Covid-19, no qual revelou que os dois apresentaram sinais da doença após uma viagem de trabalho para o Rio de Janeiro.





Os dois tiveram, inicialmente, sintomas de gripe e febre alta e ficaram em isolamento em casa. Depois, o quadro do músico piorou e ele começou a ter forte falta de ar. Foi levado ao Hospital Geral Menandro de Faria, em Lauro de Freitas no dia 9 de abril. No dia seguinte, ele foi transferido para a Unidade de Tratamento Intensivo do Couto Maia.





Ainda não há informações sobre o velório e enterro do artista.





NAOM