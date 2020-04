CAPITAL| Prefeitura antecipa férias de julho e aulas só voltam depois de 21 de maio

Secretaria de Educação ainda estuda se vai continuar distribuindo kit merenda durante as férias

Aulas na rede municipal foram suspensas no dia 18 de março.

A Prefeitura de Campo Grande resolveu antecipar as férias de julho. As aulas, de deveriam retornar no próximo dia 6, agora ficam suspensas até 21 de maio. No total, a medida atinge 107 mil alunos da Rede Municipal de Ensino, entre Educação Infantil e Ensino Fundamental.





As escolas estão fechadas desde o dia 18 de março, como forma de coibir o avanço do coronavírus em Campo Grande. Com a nova prorrogação, as aulas ficaram suspensas por mais de dois meses. Mas a Secretaria Municipal de Educação garante que não haverá prejuízos ao ano letivo.





“Neste momento nossa preocupação é com a saúde dos alunos e profissionais da Educação. Quanto as notas para o fechamento do bimestre, nós estamos realizando um estudo para verificar que tipo de avaliação será aplicada aos alunos no retorno das aulas”, explicou a secretária de Educação Elza Fernandes, por meio de nota da assessoria.





As férias começam a contar no dia 7 de maio, uma quinta-feira e vão durar 15 dias. Nesse período, serão suspensas as atividades que os alunos faziam de casa, no sistema on line.





O governo do Estado já falou da possibilidade de adotar a mesma estratégia, mas ainda não confirmou a antecipação das férias.





A Secretaria Municipal de Educação informou que ainda estuda a possibilidade de continuar distribuindo o kit merenda, que tem entregado às famílias durante a suspensão das aulas.





Por: Ângela Kempfer