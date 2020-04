BATAGUASSU| Decreto obriga uso de máscaras em estabelecimentos e repartições públicas

A Prefeitura de Bataguassu publicou, em um novo decreto, a obrigatoriedade do uso de máscaras ou cobertura sobre o nariz e a boca em todos os estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços bem como nos departamentos públicos que estejam realizando atendimento a população. O objetivo é impedir a propagação do novo Coronavírus (Covid-19).





Conforme o documento nº 088/2020 publicado em edição suplementar na última sexta-feira (17), a medida valerá a partir do dia 22 de abril, quarta-feira, sendo que todos os estabelecimentos deverão impedir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara no local.





Cartazes informativos sobre a forma de uso correto das máscaras também deverão ser afixados pelos estabelecimentos.





A Secretária Municipal de Saúde confirmou ontem (19) o primeiro caso positivo do novo coronavírus (Covid-19) em Bataguassu.





Trata-se de um homem, de 34 anos que foi atendido no Pronto Socorro Municipal e encontra-se em isolamento domiciliar.





VEDAÇÕES





O texto do mesmo decreto prorroga até o dia 3 de maio, a suspensão das atividades comerciais ainda em vigor previstas no art. 2º; o atendimento nas repartições públicas municipais; o toque de recolher e as demais vedações ainda em vigor das atividades previstas no art. 2º, ambos do Decreto Municipal nº 064/2020.





As demais determinações, restrições, flexibilizações e orientações sem prazo definido previstas nos decretos anteriores continuam em vigor até serem expressa ou tacitamente revogadas.





Fica autorizado o o uso do espaço externo do Centro de Eventos "João Leme" para atividades que não envolvam aglomeração de pessoas, a critério da Administração Municipal.





O decreto também informa sobre a obrigação das agências bancárias e cooperativas de crédito a manter um funcionário da entrada dos caixas eletrônicos até às 22 horas (horário de Brasília), durante os períodos do mês em que houver alto fluxo de clientes.





Quanto as escolas, a suspensão das aulas da rede municipal de ensino se estenderá também para as unidades particulares.





O descumprimento das medidas sujeitarão ao infrator sanções.





Confira o decreto completo através deste link , edição de 17 de abril de 2020 (suplemento).





LEITOS





Bataguassu está trabalhando no enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19). Entre as medidas, o município, através da mobilização da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a ampliação de 12 leitos hospitalares.





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Maria Angélica Benetasso, do total, serão cinco leitos clínicos adultos, dois leitos pediátricos e outros cinco serão utilizados para tratamento de terapia intensiva (leitos de UTI), em que serão tratados pacientes acometidos pela forma mais grave da doença.





Maria Angélica comenta que os quartos disponibilizados por meio da parceria com a Santa Casa local possuem equipamentos como respiradores mecânicos, monitores e bombas de infusão.





Segundo o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB), que esteve em visita a unidade hospitalar, o município permanece com o planejamento para aumentar a capacidade de atendimento hospitalar além de ampliar ainda mais as condições de trabalho para os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate a pandemia, com a aquisição de equipamentos de proteção individual e demais insumos.





Caravina, que é presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) disse que uma série de medidas restritivas instituídas pelo município prosseguem em discussão para prevenir casos da doença. "Trabalhamos com afinco para postergar o surgimento de casos em nossa cidade e conseguir nos estruturar ainda mais para esta pandemia. Para isso, precisamos do apoio da população para que evitem aglomeração e que permaneçam em casa nesse período crítico para diminuir a velocidade do contágio do vírus. Juntos, cada um fazendo o que lhe compete, vamos passar por este difícil momento da melhor forma possível", completa.





ASSECOM