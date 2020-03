PANDEMIA| Porto Murtinho é a segunda cidade de MS a decretar toque de recolher

Pessoas não poderão sair de casa entre às 20h até às 5h da manhã do dia seguinte

A Prefeitura de Porto Murtinho, mesmo sem ter nenhum caso confirmado do novo coronavírus, o Covid-19, decretou toque de recolher a partir desta sexta-feira (20). No texto publicado em seu Diário Oficial, a população não estará podendo circular pela cidade entre os horários das 20h às 5h da manhã do dia seguinte.





A medida foi adotada após considerar algumas orientações do Ministério da Saúde e da OMS (Organização Mundial da Saúde), que recomendou que as pessoas não saiam de casa evitando aglomerações e a disseminação do vírus.





“As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município”, diz trecho do decreto.





A primeira cidade de Mato Grosso do Sul a decretar o toque de recolher foi Sidrolândia, que está com um caso confirmado da doença. O decreto com o adoção da medida deve ser publicado somente na segunda-feira (23).





Casos confirmados





Dos nove casos confirmados de coronavírus em Mato Grosso do Sul, oito são em Campo Grande e um em Sidrolândia. O caso confirmado em Sidrolândia é de uma mulher de 42 anos, que teria feito uma viagem à Europa.





Por: Vinícius Costa