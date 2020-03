PANDEMIA| Camelódromo fecha as portas por nove dias por precaução ao coronavírus

A partir desta sexta-feira (20), comércio no local estará fechado

Após o decreto municipal recomendando o fechamento temporário das academias e shoppings de Campo Grande, o Camelódromo, Centro Comercial Popular da Capital, anunciou o fechamento das portas durante nove dias em função do coronavírus. Em Campo Grande, sete pessoas já testaram positivo para a doença.





A medida foi anunciada nesta quinta-feira (19) pela administração do camelódromo como medida para preventiva contra a propagação da doença. A partir desta sexta-feira (20), comércio no local estará fechado.





“Com base no Decreto nº 14.195, de 18 de março de 2020 da Prefeitura Municipal de Campo Grande”, diz trecho do anuncio. Conforme o previsto, as atividades no centro popular voltará ao normal no dia 30 de março, com o tradicional horário.





Shoppings fechados





Shoppings de Campo Grande decidiram fechar a partir desta quinta-feira (19), uma mudança para evitar a transmissão do coronavírus. A medida foi tomada depois que o prefeito Marquinhos Trad (PSD) decretou situação de emergência e pediu o fechamento dos shoppings.





Os shoppings Campo Grande e Norte Sul fecham a partir desta quinta-feira (19), pelo prazo de 15 dias. Apenas serviços como supermercados, farmácias, lotéricas e correios devem funcionar.





Em nota, o Shopping Campo Grande divulgou que o supermercado deve funcionar entre as 8 horas e as 23 horas, com entrada apenas pelo lado externo. Laboratórios, clínicas e farmácias localizadas no interior do shopping vão funcionar em horário especial, entre das 12 horas às 20 horas. A lotérica segue atendendo, das 12 horas às 20 horas.





Ainda com relação ao Shopping Campo Grande, os serviços como Polícia Federal, Correios e Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) funcionam em horários determinados pelos órgãos. A praça de alimentação fecha, mas clientes podem fazer pedidos nas plataformas de delivery.





O Shopping Norte Sul Plaza também cumpre com o decreto municipal e suspende atividades pelos próximos 15 dias, a partir desta quinta (19). “Exceto os serviços básicos essenciais como supermercados, farmácias, clínicas e atendimentos em saúde, que tem operação facultativa, todas as atividades estão suspensas”, disse em nota.





Fonte: Midiamax Por: Mariane Chianezi