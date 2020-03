Ladra é amarrada em árvore após ser flagrada furtando casa em MS

Mulher confessou que arrombou casa para furtar

O morador de um rancho em Três Lagoas, a 338 quilômetros de Campo Grande, acabou flagrando quando uma mulher invadiu a sua casa em um rancho quebrando as janelas da residência. Ela foi amarrada a um tronco de árvore.





O crime aconteceu na quarta-feira (11), mas só foi divulgado nesta quinta-feira (12). O morador da casa disse que estava no rancho quando ouviu barulhos vindo do interior da residência, e quando entrou na cozinha flagrou a mulher. Ele, então, resolveu pegar uma corda que estava no quarto.





O homem amarrou a mulher a um tronco de árvore e chamou a polícia. Aos militares, a autora confessou que invadiu a casa quebrando as janelas na tentativa de levar objetos de valor, segundo o site Hoje Mais.





Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo