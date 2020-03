EMPREGOS| Funtrab tem 233 vagas nesta sexta-feira (13)

O último dia de atendimento da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) em Campo Grande tem lista com 233 vagas. São 17 oportunidades para pedreiros e 25 para vendedor.





Também há oportunidades para azulejista, sepultador, auxiliar de topógrafo, arte-finalista, alinhador de pneus, dedetizador e lavador de automóveis.





As vagas de camareira de hotel, empacotador, auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo e outras reservadas para pessoas com deficiências ainda estão disponíveis.



Serviço





Os interessados em se cadastrar na Funtrab da Capital devem comparecer à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.





A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Há cargos reservados para pessoas com deficiência.









Por: Anahi Zurutuza