EMPREGOS| Confira dicas para passar em uma das 2,8 mil vagas em concurso do IBGE em MS

As remunerações para as vagas vão de R$ 1,7 mil a R$ 2,1 mil

Com 2.865 vagas para Mato Grosso do Sul, o concurso com vagas temporárias do IBGE abriu as inscrições na última quinta-feira (5) e vão até o dia 24 de março. Para quem for realizar a prova e está mirando em uma das vagas, já pode ir se preparando.





Conforme o ‘Gabarite’, um dos principais sites do país quando o assunto é concursos, o concurso temporário pode ser a saída para um trabalho com bom salário e estabilidade.





Mas que, no entanto, é preciso um planejamento, pois são muitos os concorrentes, e apenas os que se sobressaem conseguem a vaga. Confira algumas dicas para seguir e se dar bem no certame:





1 – Escolha seu modo de estudo: de acordo com o Gabarite, existem dois modos básicos de se dedicar aos estudos para um concurso: com aulas presenciais, e com aulas online. Para começar a estudar para concurso público do IBGE, então, você precisa definir como prefere conduzir a sua preparação.





De modo geral, as aulas online são indicadas para quem deseja possuir maior controle do seu cronograma. Isso porque, os conteúdos da internet podem ser facilmente acessados pelo usuário, onde e quando ele desejar.





2 – Estabeleça um cronograma: estudar para uma seleção pública também requer um cronograma, aponta a plataforma. Para defini-lo, você precisará conhecer as disciplinas necessárias para a prova.





Com essa informação em mãos, é recomendado que o candidato distribua todos os conteúdos pelo tempo ainda restante até o exame. “Quando o concurseiro investe em um curso presencial, pode complementar as aulas com este cronograma. Afinal, a divisão de matérias já terá sido definida pelos responsáveis pelo preparatório”, pontua.





3 – Defina uma rotina de estudos: Estabeleça um horário específico para os seus estudos no dia a dia. Esse cuidado evitará que você deixe a preparação de lado por outros compromissos, recomendou o Gabarite. Além disso, seu cérebro poderá se acostumar com a dedicação intensa, facilitando a compreensão das informações.





4 – Estude em um espaço adequado: Sempre que possível, estude em um ambiente tranquilo e organizado. Pode ser na sala de casa, no escritório ou em uma biblioteca, por exemplo. O importante que é que você tenha facilidade em se concentrar.





5 – Elimine distrações: Na hora de estudar para concurso público do IBGE, elimine fatores que possam tirar o foco do conteúdo. Ou seja, desligue a televisão, não converse com outras pessoas, limite o seu acesso à internet e, principalmente, “esqueça” seu celular.





Segundo o Gabarite, o smartphone é um dos principais vilões para a concentração. “Pense só: quantas vezes você já interrompeu uma tarefa, apenas para conferir notificações, e ficou muito mais tempo navegando?”, questiona os candidatos.





6 – Busque materiais diversos: “Seu cronograma está bem definido, e seu curso preparatório tem bons conteúdos? Ótimo, mas isso não é suficiente”. Você precisa pesquisar outros materiais, que potencializarão a sua preparação para as provas. Por isso, busque por livros, textos, videoaulas e podcasts. Só não exagere, pois isso poderia dificultar a sua organização.





7 – Use seu tempo ocioso: Um bom concurseiro investe todo o seu tempo disponível nos seus estudos. Por isso, sempre tenha algum conteúdo à mão. Assim, você poderá utilizá-lo na hora do almoço, na academia, na fila do banco, na volta pra casa ou outros. Podcasts, por exemplo, são ótimos para escutar enquanto você dirige ou malha.





8 – Estude a Língua Portuguesa: Para estudar para concurso público do IBGE corretamente, você precisará incluir em seu cronograma conteúdos de Língua Portuguesa.





Os temas mais recorrentes nas provas são figuras de linguagem, sintaxe, análise semântica e verbos. Assim como concordância nominal e verbal, oração, significação das palavras, conjunções, pronomes e outros.





9 – Trabalhe seu Raciocínio Lógico e Quantitativo: As provas de raciocínio lógico no concurso do IBGE normalmente cobram temas como probabilidade, porcentagem, operação em conjuntos, expressões de primeiro e segundo grau, diagramas lógicos e etc.





10 – Invista nas suas noções de administração: Ter noções de administração e de processos gerenciais é fundamental para a seleção deste tipo de concurso. Por isso, invista nesses conhecimentos, com bons textos e videoaulas.





11 – Estude informática: Você pode ser um especialista na prática da informática, mas também precisará indicar a parte teórica dessa matéria. Por isso, não deixe os seus estudos sobre o assunto de lado.





O concurso





As inscrições vão até o dia 24 de março e podem ser realizadas no site da Cebraspe , organizadora do certame. A taxa é de R$ 35,80 para as funções e nível médio (ACS e ACM) e de R$ 23,61 para o cargo de Recenseador. O pagamento pode ser efetuado em qualquer banco, casa lotérica ou internet.





De acordo com o IBGE, os profissionais trabalharão na coleta de informações do Censo 2020, entrevistando os moradores de todos os domicílios do Estado.





Vale destacar que as vagas são temporárias. Os contratos terão duração prevista de três meses e podem ser renovados de acordo com as necessidades do instituto e a disponibilidade orçamentária.





Os profissionais terão direito a férias e 13° salário, proporcionais, de acordo com a legislação em vigor. Quem trabalhou recentemente como temporário para o IBGE ou qualquer outro órgão público, também poderá ser recontratado, caso aprovado nesses processos seletivos do Censo 2020.





Ainda conforme o instituto, os melhores colocados do processo seletivo em cada município, ocuparão as vagas de Agente Censitário Municipal, responsável pela coordenação da coleta. Os demais agentes censitários supervisionam as equipes de recenseadores. As remunerações dessas duas funções são de R$ 2.100 para ACM e R$ 1.700 para ACS.





Provas





As provas serão realizadas em todas as cidades onde estão distribuídas as vagas.





No dia 17 de maio de 2020 serão aplicadas as provas objetivas para os cargos de ACM e ACS. Elas terão caráter eliminatório e contarão com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico, 5 sobre Ética no Serviço Público, 15 de Noções de Administração/ Situações Gerenciais e 20 de Conhecimentos Técnicos.





Para o cargo de Recenseador, com remuneração por produtividade, as provas serão aplicadas no dia 24 de maio e contarão com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 de Matemática, 5 sobre Ética no Serviço Público e 25 de Conhecimentos Técnicos.





Por: Mariane Chianezi