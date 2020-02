Termina nesta terça-feira (4) as matrículas nos cursos técnicos do IFMS

Campus do IFMS em Ponta Porã, uma das unidades onde há vagas ©DIVULGAÇÃO Termina nesta terça-feira (04) o prazo para matrícula dos aprovados nas vagas dos cursos técnicos subsequentes, integrados e na modalidade Proeja ( Educação de Jovens e Adultos) do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul).





As matrículas devem ser feitas na central de relacionamento do campus onde a vaga foi ofertada. Os editais com a relação dos aprovados e a documentação necessária, podem ser acessados através deste link





Vagas



Foram oferecidas 480 vagas para cursos técnicos subsequentes em Dourados (Administração/EAD), Naviraí (Agricultura e Informática para Internet), Nova Andradina (Zootecnia) e Ponta Porã (Agricultura), com 895 inscritos.





Para os cursos técnicos integrados do Proeja foram ofertadas 200 vagas para Administração (Dourados e Três Lagoas) e Manutenção e Suporte em Informática (Corumbá e Naviraí), com o registro de 627 candidatos inscritos





Cursos



No técnico integrado, o estudante tem as disciplinas básicas do ensino médio articuladas às da área técnica escolhida, permitindo o ingresso tanto no ensino superior quanto no mercado de trabalho ao término do curso. No curso técnico subsequente, o estudante recebe formação na área escolhida após sair do ensino médio.





Por: Adriano Fernandes