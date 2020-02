CAPITAL| Touro invade avenida movimentada e bombeiros são acionados

De acordo com os bombeiros, cordas foram usadas para amarrar o animal em um poste de energia elétrica. O touro não apresentou ferimentos.

Touro foi amarrado em poste de energia elétrica em avenida movimentada de Campo Grande (MS) ©José Aparecido/TV Morena

Um touro de grande porte invadiu no final noite desta terça-feira (11), uma avenida movimentada de Campo Grande chamando a atenção de motoristas e pedestres que passavam pelo local. Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal estava bastante agitado e chegou a avançar contra a viatura da corporação.





Conforme os bombeiros, para conter o animal, cordas foram usadas para amarrar o touro em um poste de energia elétrica. Os militares constataram que o animal não tinha ferimentos.

Bombeiros usaram cordas para capturar animal que estava solto em avenida de Campo Grande ©José Aparecido/TV Morena

De acordo com o sargento Alex, apesar de ser uma cena inusitada, não é muito incomum fazer resgates de animais desse porte em Campo Grande. "Chegamos aqui e o animal estava muito bravo. Ele avançou na nossa viatura e deu algumas cabeçadas na porta do veículo", explicou





Segundo a corporação, por conta do horário, o touro será resgatado no início da manhã desta terça-feira (12). Até a publicação desta reportagem, o proprietário do animal não havia sido identificado.





Por Flávio Dias, G1 MS