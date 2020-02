CAPITAL| Aprovado em 2ª discussão, Projeto da vereadora Enfermeira Cida prevê combate à violência contra crianças e adolescentes

O Projeto de Lei da vereadora Enfermeira Cida Amaral, que institui o Programa Municipal de Conscientização e Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes, foi aprovado em segunda discussão e votação, na sessão ordinária desta quinta-feira (27) na Câmara Municipal de Campo Grande.

O Projeto prevê ações conjuntas em parceria pela Prefeitura, Câmara Municipal, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, instituições e entidades. Além das campanhas, palestras e capacitação a servidores e ações nas escolas.

Além disso, campanhas permanentes sobre os diversos tipos de violência e exploração sexual a crianças e adolescentes; a identificação de indicadores físicos e psicológicos da violência; os órgãos municipais, estaduais e federais que fornecem acolhimento e orientação às vítimas de tais delitos, inclusive citando o tipo de serviços que cada um forneça, bem como o endereço, telefone e horário de atendimento deverão ser ações difundidas pelo projeto.

De acordo com a vereadora Enfermeira Cida, o Projeto atende a expectativa da grande necessidade atual de combater todo tipo de exploração principalmente, os cometidos contra crianças e adolescentes. “Acredito na importância desse projeto para toda a sociedade, precisamos atuar na prevenção, e conto com o apoio do prefeito nesse projeto de lei tão importante para todos nós”, enfatizou a parlamentar

Atividades serão desenvolvidas na semana em que se comemora o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, lembrado todo dia 18 de maio, para conscientizar a população sobre formas de identificar e denunciar casos suspeitos.

O projeto segue para a sanção do prefeito Marcos Trad.





ASSECOM