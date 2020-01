"Querem ele morto", diz advogada de Bruno após Operário desistir de negócio

©Buda Mendes/LatinContent/Getty Images

Horas depois de o Operário-MT desistir da contratação do goleiro Bruno , a advogada do atleta, Mariana Migliorini, se mostrou indignada com a situação.





Em entrevista ao site O Tempo, ela lamentou o recuo da diretoria do clube do Centro-Oeste e defendeu o cliente de 35 anos:





"Os empresários de Várzea Grande [cidade que é sede do Operário] não querem ter o nome do Bruno vinculado a eles por conta da repercussão social. Querem ele morto. Isso não é pena, não é algo civilizatório. O Bruno já cumpriu a pena, Deus perdoa. A sociedade não", disse a advogada.





Migliorini ainda afirmou ao site que o goleiro, após saber que não conseguiria ter a chance de voltar a jogar, ficou "extremamente triste, sem dormir e sem comer".

Acerto e recuo





Depois de fazer uma proposta oficial ao jogador, que aceitou os termos e foi autorizado pela Justiça a atuar, o clube mato-grossense desistiu da contratação por conta de protestos da torcida e da perda de alguns patrocínios para a temporada.





"Pelo presente, viemos informar que a diretoria do Clube Esportivo Operário Várzea Grandense não contratará o atleta Bruno Fernandes das Dores de Souza", diz o comunicado divulgado ontem pelo clube.

Comunicado do Operário-MT sobre o recuo na contratação do goleiro Bruno





Ex-Flamengo e Atlético-MG, Bruno foi condenado na Justiça mineira a mais de 20 anos de prisão pelo sequestro, assassinato e ocultação de cadáver da ex-namorada e modelo Eliza Samúdio. O crime aconteceu em 2010.









Do UOL, em São Paulo