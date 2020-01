Motorista de aplicativo invade canteiro, derruba placa e bate em 2 carros

Acidente ocorreu na manhã deste domingo (26) no Centro de Campo Grande

Acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Afonso Pena com Rua Rui Barbosa ©Aletheya Alves

Motorista que diz trabalhar por aplicativos de transporte, de 24 anos, perdeu o controle da direção do veículo que conduzia, subiu no canteiro e colidiu contra dois veículos após invadir pista. O acidente ocorreu na manhã deste domingo (26) no cruzamento da Avenida Afonso Pena com Rua Rui Barbosa, no centro de Campo Grande.