EMPREGOS| Concursos públicos oferecem mais de 150 vagas com salários de até R$ 9,6 mil

Uems

A Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), por meio da UAB (Coordenação da Universidade Abertas do Brasil), torna pública a realização de três novos processos seletivos que, juntos, visam à contratação de profissionais de nível superior, com bolsas que alternam entre R$ 765 e R$ 1.300 ao mês. No edital nº 001/2019 , há oportunidades para formação de cadastro reserva disponível para Professores formadores nas disciplinas contidas nas matrizes curriculares para o 2º ano dos cursos de Metodologia do Ensino da Alfabetização; Metodologia do Ensino da Matemática; Gestão de Pessoas no Setor Público e Orçamento Público. Já no edital nº 002/2019 serão preenchidas três vagas para Tutores a distância os quais deverão atuar nos cursos de Bacharelado em Administração Pública (2) e Licenciatura em Ciências Sociais (1). Por fim, o edital nº 003/2019 busca preencher cinco vagas disponíveis entre os polos de Aparecida do Taboado, Japorã e Paranhos, para Tutores presenciais, nos cursos de Bacharelado em Administração Pública (3); Licenciatura em Ciências Sociais (1) e Licenciatura em Pedagogia (1). As inscrições terminam no dia 10 deste mês. Os interessados em participar devem enviar todos os documentos especificados no edital via internet, para o E-mail: selecao.ead.uems@gmail.com