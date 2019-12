Deputado Lídio Lopes destaca atuação histórica da CCJR em 2019

Ainda durante a reunião desta terça-feira, a CCJR aprovou duas proposições de autoria do Poder Executivo. O Projeto de Lei 319/2019 altera a tabela de taxas no que se refere a serviços do Corpo de Bombeiros Militar. De acordo com Lidio Lopes, a matéria diminuirá custos e trará agilidade na prestação de serviço, uma vez que insere a possibilidade de emissão de alvarás, certificados e autorizações, por meio de simples declaração do contribuinte, nos casos de empreendimentos que já tinham sido aprovados em vistorias anteriores e não sofreram alterações na edificação.