CAARAPÓ| Virada do ano terá sorteio de prêmios e show pirotécnico

Por decisão Judicial, não será permitido som automotivo no entrono da Praça Central

Atividades da virada do ano serão concentradas na Praça Central de Caarapó

O ano de 2020 deverá chegar em grande estilo à cidade de Caarapó. Tudo por conta do evento da virada, marcado para a Praça Central, organizado pela prefeitura, com participação da Associação Comercial e Empresarial do município (Acec), entidade que congrega comerciantes e empresários da cidade.





Na noite de 31 de dezembro, com início previsto para as 21h, a Acec programou o sorteio dos prêmios da Campanha de Natal 2019, que terá duas motocicletas, R$ 5,6 mil em vale-compras, dois smartphones, uma lavadora de alta pressão e um grill elétrico.





No mesmo evento, a prefeitura fará o sorteio dos prêmios da campanha IPTU Premiado 2019. Serão sorteados três tablets, dois notebooks, três TVs de 32 polegadas e quatro motocicletas.





À meia noite, haverá uma grande queima de fogos como forma de saudação à chegada do ano novo. “Será uma festa muito bonita e esperamos as famílias caarapoenses para brindarmos juntos a entrada de 2020, que certamente trará consigo muita esperança para a nossa população”, disse o prefeito André Nezzi (PSDB).





Som automotivo e segurança





André Nezzi esclareceu que, a exemplo do ano passado, não será permitido som automotivo ao redor da praça. “Isso foi uma determinação da Justiça, por conta da lei do silêncio. Não colocar som automotivo é uma condicionante para podermos realizar a nossa festa na praça. Caso contrário, teríamos que ir para outro local”, disse o dirigente.





Conforme o prefeito, as ruas no entorno da praça serão interditadas e os condutores de veículos não poderão estacionar nessas vias.





A área de segurança pública foi reforçada neste fim de ano em Caarapó. Nota-se na cidade a presença ostensiva da Polícia Militar e Departamento de Operações de Fronteira (DOF), além da Polícia Civil.





“O objetivo é reforçar o trabalho policial e, consequentemente, melhorar a segurança em nosso município”, André Nezzi. “As abordagens foram intensificadas e o setor de segurança está tendo o reforço das polícias Civil e Militar nesse fim de ano, com apoio da Delegacia Regional de Fátima do Sul e do batalhão de Dourados.





Na visão do prefeito de Caarapó, essa é uma ação necessária para que a população possa realizar os festejos de Natal e ano novo com tranquilidade. “A presença policial de forma ostensiva certamente inibirá as ações de gente mal-intencionada e teremos, com certeza, uma passagem de ano de forma pacífica e ordeira”, comentou o dirigente.





ASSECOM