HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (17)

Áries - 21/03 a 20/04

Falta pouco tempo para o seu aniversário e início de um novo ciclo de vida. Aproveite para fazer um balanço dos últimos tempos e perceber como muitos conceitos mudaram, cobrando adaptações. Assuntos financeiros estarão em destaque, hoje. Evite gastar sem pesquisar preços. Também não será bom momento para misturar amizade com dinheiro. Planeje compras e investimentos.





Touro - 21/04 a 20/05





Com Lua em seu signo, o dia inspirará cuidados de beleza. Renove a imagem e supra as necessidades pessoais. A luta por melhores condições e estabilidade na área financeira continuará e motivará novos projetos. Impulsione um empreendimento e determine planos de longo prazo. Bom momento para decidir investimentos e redirecionar a carreira. Divulgação nas redes dará resultado.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sensibilidade e intuição estarão amplificadas, hoje. Avalie sonhos, sentimentos e ambições. Com Marte em seu signo, a fase será de conquistas importantes. Clima agitado nas atividades em grupo. Assuma seu poder e brilhe no ambiente profissional e nas redes sociais. Carreira em ascensão! Resultados de trabalho trarão mais sucesso, visibilidade e prestígio. Planos para o futuro no amor.





Câncer - 21/06 a 21/07





Novidades na equipe e novas amizades serão estimulantes. Aprofunde relações, expresse seu carinho e gratidão, aproxime quem está distante com vídeo-chamada e crie um ambiente protetor na vida familiar. Amor com confiança. Um convite de longe despertará sonhos. Por mais impossível que pareça qualquer plano de viagem neste momento, não perca a fé. Soluções virão em breve.





Leão - 22/07 a 22/08





Visão de futuro inspirará inovações na carreira e planos de mudanças. Ótimo período para ampliar a rede de relações, somar forças com amigos ou equipe, expandir territórios e ganhar engajamentos. Momento de grande envolvimento com a coletividade. Mantenha o distanciamento social e aumente a presença nas redes. Questões existenciais e íntimas ganharão um olhar mais profundo.





Virgem - 23/08 a 22/09





Notícias de longe e conexões internacionais ou com autoridades movimentarão o trabalho e ampliarão a visão de futuro. O dia anuncia surpresas e também imprevistos. Importante manter a calma em discussões profissionais. Lidar com diferenças nos relacionamentos será o grande desafio desta fase que cobrará atenção às palavras e entendimento das entrelinhas. Paixão em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





O foco nas relações de trabalho manterá o astral em alta. Aumente a produção, crie estratégias e espere por bons resultados. Ajustes na rotina permitirão maior organização. Cultive o amor próprio. Cuidar da saúde, do corpo e do seu equilíbrio será fundamental nesta fase. Aproveite a inspiração para mudar hábitos. Um plano da vida familiar poderá se concretizar. Viagem favorecerá o amor.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Conversas num tom profundo imprimirão mais emoção no amor, na relação com os filhos ou com irmãos. Assuntos de família e de moradia estarão em discussão nesta fase que favorecerá mudanças e transformação de padrões. Crie um clima carinhoso nas interações de hoje. A Lua inspirará uma dose maior de poesia, delicadeza e romantismo no relacionamento íntimo.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Some recursos com a família e resolva assuntos da casa ou de moradia. Harmonia nas relações próximas será primordial para dar um passo maior no trabalho e tornar a rotina mais agradável. Espere por resposta profissional positiva e boas notícias na área financeira entre hoje e amanhã. Firme novas relações e resgate antigos vínculos. Histórias do passado virão à tona no amor.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Um investimento de longo prazo passará por análise minuciosa. Você poderá mudar de ideia em assuntos financeiros e num projeto de trabalho. O dia trará soluções criativas para vencer desafios e estabilizar o orçamento. Finalize uma pendência com irmãos ou de documentação. Comunicações ganharão agilidade nesta fase. Esclareça informações confusas. Discussões serão enriquecedoras.





Aquário - 21/01 a 19/02





Firme bons acordos financeiros e decida investimentos. O dia favorecerá negócios e transações imobiliárias. Bom momento para renovar estruturas e conceitos de conforto. Soluções originais viabilizarão a realização de um antigo desejo. Dê atenção à família e também aos seus sonhos. Clima carinhoso nas interações de hoje. Reformule espaços e simplifique tarefas domésticas.





Peixes - 20/02 a 20/03





O ingresso num grupo poderoso inspirará mudanças positivas de vida. Você terá ótimo desempenho em entrevista, apresentação de ideias ou reunião de trabalho. Assuntos de família poderão gerar discussões. Resolva um conflito com argumentos sólidos. O dia trará ajustes de um projeto e soluções práticas para concretizar um sonho da vida a dois. Empatia nas relações. Amor em alta!









Por: ROSA DI MAULO





