Pai de Fernanda Lima morre de Covid-19 após ficar internado por 4 meses

Advogado e contador carioca tinha 84 anos

Fernanda Lima e o pai, Cleomar Lima, em foto postada pela apresentadora ©Reprodução, Twitter

Fernanda Lima lamentou nas redes sociais a morte do pai, Cleomar Lima, de 84 anos, por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, após ficar 4 meses internado no hospital.





“Nesses quase 120 dias internado, tu provou mesmo ter fôlego de atleta. Lutou bravamente contra a Covid e depois contra todas as consequências da doença. Foi cruel não poder estar ao teu lado durante o processo todo”, escreveu a apresentadora.





Por causa da pandemia, a despedida será restrita a poucos familiares.





Ainda no texto postado em homenagem ao pai, a apresentadora aproveitou para agradecer o carinho das pessoas. “Agradeço cada recado que recebi de todos os cantos do Brasil, de pessoas que me conhecem pela televisão e me apoiaram como se fossem da minha família”.





Por: Gabriel Maymone