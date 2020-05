PONTA PORÃ| Vereadores pedem barreiras sanitárias para proteger população contra o coronavírus

©LÉCIO AGUILERA

Os 17 vereadores de Ponta Porã estão encaminhando um documento endereçado ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul solicitando à Secretaria Estadual de Saúde a criação de barreiras sanitárias nas entradas e saídas da cidade. O objetivo é controlar os acessos a Ponta Porã, protegendo a população local da contaminação por meio do vírus que provoca a doença Covid-19.





O pedido foi anunciado na sessão ordinária desta terça-feira, 26 de maio. Os parlamentares afirmaram que a situação é preocupante em Ponta Porã. “Temos um aumento considerável de casos de contaminação na cidade. Já são cerca de 20 novos casos esta semana, o que significa que a contaminação já é uma realidade em Ponta Porã. Por isso, precisamos aumentar os cuidados e, entre as medidas fundamentais, está a criação destas barreiras com profissionais abordando quem chega a Ponta Porã vindo de outras localidades”, disseram os parlamentares.





No documento encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, os parlamentares solicitam a implantação de duas barreiras sanitárias em pontos considerados estratégicos: na MS 386 entroncamento com a BR 463 (em Sanga Puitã, saída para Dourados e Amambai) e na MS 164 (saída para Antônio João e Distrito de Nova Itamarati), no Posto Fiscal Aquidaban.





PRESTAÇÃO DE CONTAS





Os vereadores aproveitaram a sessão para convidar a população de Ponta Porã com o objetivo de acompanhar a realização da audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre deste ano. A audiência será realizada às 8 horas da manhã da próxima quinta-feira, 28 de maio, na Câmara Municipal.





SECOM/CMPP