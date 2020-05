ALEMS| Cinco propostas estão pautadas para a última sessão ordinária da semana

Outras duas propostas estão previstas para análise em primeira discussão e também contam com parecer favorável da CCJR. O Projeto de Lei Complementar 1/2020 , do Poder Executivo, acrescenta dispositivos à Lei Complementar 95, de 26 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a organização da Procuradoria-Geral do Estado e o estatuto da carreira de seus membros. Já o Projeto de Lei 214/2019 , do deputado Jamilson Name (Sem Partido), dispõe sobre o ingresso gratuito de ex-atletas profissionais em competições esportivas. Junto a esta última proposição, está apensado o Projeto de Lei 34/2017 , do deputado Herculano Borges (Solidariedade), devido à identidade de conteúdo dos dois documentos.