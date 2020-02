Operação Hórus/MS: Polícia Militar Rodoviária apreende celulares avaliados em 300 mil reais

Durante a Operação Hórus, desencadeada pela SEJUSP/MS e pela Secretaria Nacional de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério de Justiça e Segurança Pública, na manhã desta quarta-feira (05) em Ponta Porã - MS, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu mais de 300 mil reais em produtos de descaminho, entre eles, celulares de alto custo que estavam escondidos no estepe do veículo.

©DIVULGAÇÃO/PMR

A apreensão ocorreu na MS 164, quando em policiamento ostensivo, a equipe da Polícia Militar Rodoviária abordou um veículo GM/S-10 com placas de Santa Mercedes – SP, sendo conduzido por um homem e mais duas passageiras de 18 e 22 anos, vistoriou a carroceria e encontrou alguns produtos importados sem a devida documentação de importação. Ao vistoriar o estepe a equipe percebeu um peso excessivo do mesmo, sendo retirado e aberto, obtendo êxito em localizar em seu interior 44 celulares de alto custo também sem a devida documentação. O valor aproximado da apreensão foi de 323 mil reais.





Diante dos fatos, os três autores, o veículo e os produtos foram encaminhados para a Polícia Federal de Ponta Porã.





Para denúncias e informações, ligue 198 e fale com a PMR.



















ASSECOM/PMR