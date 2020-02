Deputado Coronel David solicita construção de rotatória no acesso à MS-040 em Campo Grande

Segundo o parlamentar, a rotatória vai desafogar o trânsito e garantir a segurança de todos que trafegam pelo local

Os constantes acidentes, a falta de segurança para pedestres e motoristas fizeram moradores procurarem o deputado estadual Coronel David para solicitar em caráter de urgência a construção de uma rotatória localizada no mini anel da rodovia MS-040, no município de Campo Grande, que dá acesso ao município de Santa Rita do Pardo.





No documento encaminhado ao Diretor Presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Luis Roberto Martins de Araújo, e ao Diretor Presidente da CCR MSvia, Roberto Calixto, o parlamentar solicita a construção da rotatória, a fim de garantir um melhor acesso à rodovia MS-040, no sentido de oferecer trafegabilidade segura aos condutores e acesso de veículos na região.





"Uma rotatória no acesso à rodovia MS-040 vai desafogar o trânsito e garantir a segurança das pessoas da região e também de todos os que trafegam por aquele trecho", destacou Coronel David, que apresentou indicação durante sessão ordinária desta quarta-feira (5).





ASSECOM