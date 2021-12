TRÊS LAGOAS| Prefeito e Governador assinam ordens de serviço que vão resultar em investimentos milionários no Município

O Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, e o Prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, realizaram a assinatura de importantes ordens de serviço que vão resultar na melhoria da qualidade de vida dos moradores de Três Lagoas.





A agenda dos políticos começou na tarde de sexta-feira (10) a inauguração da obra de execução de infraestrutura urbana no acesso ao Hospital Regional (R$ 4,6 milhões). Durante coletiva de imprensa realizada na ocasião, foi anunciado que o Hospital Regional de Três Lagoas será inaugurado no primeiro semestre de 2022, levando mais saúde para a população do bolsão leste de Mato Grosso do Sul.





Na Estação de Tratamento de Esgoto Jupiá, o governador entregou a obra de ampliação do local (R$ 40,2 milhões) e autoriza início das obras de construção de dois reservatórios (R$ 4,4 milhões), de perfuração de dois poços profundo (R$ 732 mil) e de substituição de rede de distribuição de água (R$ 554,8 mil). Ele também autorizou abertura de licitação para obra de melhorias no sistema de abastecimento de água de Três Lagoas (R$ 1,9 milhão).





Durante a inauguração da Feira Central de Três Lagoas, Azambuja e Guerreiro assinaram três ordens de serviço para a realização de importantes obras no município. Os investimentos serão de R$ 25,4 milhões para a construção de arenas esportivas, a nova edificação do Camelódromo (Shopping Popular) e as obras na Avenida Custódio Andrews.





O governador autorizou a instalação de três arenas esportivas em Três Lagoas, realizados através do pacote de investimentos do “MS+Esporte” através do programa “MS Bom de Bola”. O repasse para a construção das arenas será de R$ 1,2 milhão.





A Senadora Simone Tebet ainda anunciou que a bancada Federal vai realizar um repasse no valor de R$17 milhões para ser investido em projetos de drenagem e pavimentação asfáltica no município.





ASSECOM