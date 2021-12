O que abre e o que fecha em Campo Grande na véspera de Ano Novo

Bancos, cartórios e repartições públicas fecham as portas e só retomam atendimentos dia 3 de janeiro

Supermercado, comércios e shoppings de Campo Grande abrem as portas nesta sexta-feira (31), véspera de Ano Novo, mas com restrições de horários. Já os bancos, cartórios e repartições públicos ficarão fechados para atendimento ao público.





Mas quem desejar garantir a aposta na Mega da Virada ainda vai ter a chance nesta sexta já que, de acordo com o Sindicato dos Empresários Lotéricos de Mato Grosso do Sul, cada Casa Lotérica pode definir o horário de funcionamento.





Mercados





Segundo a Amas (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados), os estabelecimentos poderão funcionar até às 20h de sexta-feira. No entanto, conforme a convenção coletiva do setor, as empresas não poderão abrir no sábado (1°).





Já o Mercadão Municipal funciona das 6h30 às 15h, com possibilidade de extensão até 17h amanhã e também fecha as portas no dia seguinte.





Feira Central





A Feira Central de Campo Grande funciona das 12h às 18h e fecha no feriado de Ano Novo.





Comércio





De acordo com o Sindivarejo (Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande), o comércio fica aberto das 7h às 16h nesta sexta-feira e fecha as portas no sábado.





Bancos





Segundo a Federação Brasileira de Bancos, as agências bancárias estarão fechadas para atendimento nesta sexta-feira e no sábado.





Hemosul





O Hemosul Coordenador irá atender aos doadores das 7h às 12h hoje e também fecha as portas no sábado.





Delegacias





Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e Depacs (Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, no Tiradentes e Centro funcionam 24 horas em regime de escala.





Unidades de Saúde





As unidades básicas de saúde e de saúde da família não atenderão ao público durante a sexta-feira e o fim de semana. Quem precisar de atendimento médico pode procurar uma das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, Vila Almeida, Universitário, Moreninha, Leblon e Santa Mônica ou um dos CRSs (Centros Regionais de Saúde) Aero Rancho, Coophavila, Nova Bahia e Tiradentes.





Cartórios





Os cartórios de Registros e de Notas do Estado Mato Grosso do Sul estarão fechados nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro em razão do feriado de Ano Novo. O expediente volta ao normal na segunda-feira (3).





Shoppings





Shopping Campo Grande - Lojas, quiosques e espaços de lazer funcionam normalmente das 10h às 18h hoje. No sábado, será ponto facultativo para abertura de lojas. Praça de alimentação e os espaços de lazer abrem das 10h às 22h.





Shopping Norte Sul Plaza - Lojas, quiosques e espaços de lazer funcionam normalmente das 9h às 18h nesta sexta-feira. Já no sábado, será ponto facultativo para abertura de lojas. A praça de alimentação e os espaços de lazer ficarão abertos das 11h às 21h.





Shopping Bosque dos Ipês - Todas as lojas funcionam das 10h às 18h hoje. No sábado, abrem somente a praça de alimentação e os espaços de lazer, das 10h às 16h.





Shopping Pátio Central - Todas as lojas funcionam das 8h às 19h nesta sexta-feira, já a praça de alimentação fecha às 20h. No feriado, não haverá atendimento.





Correios





Não haverá atendimento nas unidades operacionais e de atendimento dos Correios nesta sexta-feira e no feriado.





Repartições públicas





As agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) estarão fechadas na sexta-feira. Também não haverá expediente nas Agenfas (Agências Fazendárias do Estado). Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul) e unidades de atendimento da Rede Fácil Guaicurus, Aero Rancho, Bosque dos Ipês e General Osório fecham na sexta-feira e sábado. Todas as repartições públicas municipais estarão fechadas, incluindo a Funsat e a Central de Atendimento ao Cidadão. Os atendimentos retornam na segunda-feira (3).









Por Mariely Barros