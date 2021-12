ARTIGO| O maior sacrifício que podemos fazer

Autor: Wilson Aquino*

Toda vitória exige sacrifício. Ser determinado e perseverante na luta pela conquista de um ideal, são requisitos fundamentais para se obter êxito em tudo aquilo que se busca, pois é fato que todo sacrifício tem sua compensação. Isso é como uma lei natural da vida.





Consciente dessa “lei”, todo indivíduo sábio poderia utilizá-la para alcançar seus objetivos pessoais, profissionais e espirituais, com a certeza de que cedo ou tarde alcançaria tudo, ou quase tudo aquilo que almeja, por mais ousado e distante que esteja.





É por isso que existem pessoas que estão aí ou que já se foram, que deixaram grandes exemplos de luta, perseverança e vitória ao longo de suas vidas. Pessoas que começaram, por exemplo, como vendedores ambulantes, semianalfabetos, paupérrimos, que passaram muito tempo a “pão e água”, mas que se deram bem na vida, fazendo grandes fortunas, de maneira honrada, honesta.





Outros, com determinados talentos, como o de cantar, tocar e tantos outros, também alcançaram sucesso depois de muito trabalho e persistência em vencer os obstáculos que surgiram ao longo da jornada. Todos foram testados e tentados a desistir de seus sonhos e metas na vida. No entanto, não se deixaram desanimar e seguiram adiante até desfrutarem dos resultados positivos que tanto sonharam.





Todas essas experiências de vida nos dão grandes exemplos de que todos nós podemos encontrar também nossos próprios caminhos rumo à vitória. Ser sábio é estudar e aprender com as experiências daqueles que trilharam à nossa frente e seguir os bons conselhos e exemplos para atingir a meta.





A sabedoria está em compreender que, de fato, com trabalho e perseverança podemos seguir sempre em frente e ainda mais quando nos alicerçamos nas boas ações morais e espirituais.





O sucesso na vida está à disposição de absolutamente todos. Basta apenas que seja buscado da forma correta, com os devidos preparos como já ressaltamos aqui.





Entretanto, é necessário dizer que nenhum sucesso na vida profissional compensa o fracasso na condução da família. O respeito e o bom convívio com o cônjuge e a educação e formação dos filhos são mais importantes que qualquer outro sucesso material.





A evolução do homem não para aí. Pois além da família, todo indivíduo tem uma obrigação ainda maior, que está realmente acima de absolutamente tudo o que existe e do que ele poderia obter, ou conquistar com o seu trabalho: o sucesso espiritual. E isso só se alcança com trabalho e dedicação diária na obediência aos ensinamentos e mandamentos de Deus.





E não serve qualquer deus na vida do indivíduo, pois existe apenas um Deus, o único e verdadeiro. Aquele que criou o mundo, o universo e criou também cada um de nós e até esse plano de tomarmos um corpo para vivermos na Terra, passando pelo esquecimento de que um dia vivemos com Ele e Jesus Cristo no Mundo Espiritual.





Faz parte do Plano, que cada um busque dentro de si próprio a verdade que está à disposição de todos, em todo o mundo e que pode ser aflorada com a ajuda das Escrituras Sagradas, se lidas e entesouradas. E também pela palavra de profetas e/ou homens comuns que são usados pelo Espírito Santo de Deus para levar a mensagem Dele a todos, para que possam obter a verdadeira e duradoura felicidade. E o mais importante ainda: Ter a salvação da alma, para que assim seja merecedor de voltar a viver ao lado de Deus, o Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador, por toda eternidade. Nós e nossa família.





*Jornalista e Professor