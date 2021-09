HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (29)

Áries - 21/03 a 20/04

Realize um sonho antigo. Lindo momento para superar o passado e começar fase nova no amor. Proximidade com a família, autoestima e clima carinhoso darão sensação de proteção. Invista em mais conforto. Compras para a casa, ou transação imobiliária, serão positivas hoje. Fique de olho numa oportunidade que poderá surgir inesperadamente. Amizades e parcerias se firmarão.





Touro - 21/04 a 2/05





Aproveite a harmonia entre Sol e Saturno para iniciar um trabalho ou determinar planos de longo prazo. Bom momento para consolidar a carreira e estabilizar as finanças. Você poderá receber uma proposta atraente, conquistar clientes ou impulsionar um empreendimento e garantir bons rendimentos. Mercúrio retrógrado cobrará organização e atenção aos detalhes dos contratos.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





O dia anuncia rotina leve, harmonia nas relações cotidianas e perspectivas positivas na área financeira. Mercúrio retrógrado trará reflexões profundas sobre a vida pós-pandemia e novos prazeres. Aposte na criatividade para vencer os desafios e encontrar soluções originais que permitirão conciliar seus vários interesses. Hora de ampliar os horizontes e acreditar na sorte.



Câncer - 21/06 a 21/07





Projetos da casa e da vida familiar ficarão mais definidos. Aproveite a harmonia entre Sol e Saturno para planejar mudanças e investimentos com segurança. Com Lua em seu signo, os sonhos ganharão nitidez. Tome iniciativas e conserte o que não estiver funcionando na casa. Você poderá eliminar pendências com eficiência. Vá mais fundo nas relações. Amor em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Com Mercúrio retrógrado, contratos insatisfatórios poderão ser renegociados ou rompidos. Bom momento para reorganizar a rotina, mudar hábitos e elevar padrões de conforto. Aproveite a harmonia entre Sol e Saturno para estabilizar uma relação especial. O dia trará esclarecimentos e informações relevantes. Encare burocracias e acerte a documentação. Associações positivas.





Virgem - 23/08 a 22/09





Decisões de investimentos serão tomadas com mais segurança, com harmonia entre Sol e Saturno. Bom momento para renegociar o salário. Uma conquista financeira trará maior estabilidade e confiança no futuro. Carreira em ascensão! Espere por sucesso nos empreendimentos e fortaleça a posição profissional. Novas amizades à vista!



Libra - 23/09 a 22/10





Ótimo momento para conquistar um benefício no trabalho. Fique de olho numa oportunidade de crescimento financeiro. O dia anuncia projeção profissional e evolução da carreira. Invista no seu futuro e segurança. Uma viagem será tudo de bom no amor. Com Mercúrio retrógrado em seu signo, objetivos pessoais serão repensados. Valorize seus talentos e comece novo ciclo de vida.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Renove os sentimentos no amor. Uma viagem a dois poderá ser decidida no impulso. Romantismo, confiança e carinho não faltarão hoje. Embarque numa onda de energia positiva e intensifique uma relação especial. Bom momento também para cuidar da beleza e da imagem. Poder de atração em alta! Se estiver só, poderá se apaixonar novamente. Harmonia familiar.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Fortaleça a posição na equipe e firme amizades. O dia trará segurança nos relacionamentos e maior participação social. Bom para ampliar a presença nas redes e intensificar atividades em grupo. Fique de olho em uma oportunidade de negócio. Um sonho antigo poderá se concretizar e promover maior união familiar. Planeje mudanças, aprofunde vínculos e conte com bons apoios.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Uma surpresa gostosa no amor despertará seus melhores sentimentos. Embarque num clima romântico. Carinho e entusiasmo com novos planos reforçarão a união numa relação especial. Mercúrio retrógrado trará reflexões sobre o futuro. Talvez você volte atrás em objetivos determinados anteriormente. Novo empreendimento ganhará impulso. Decida investimentos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Crenças e filosofias serão repensadas nesta fase de Mercúrio retrógrado, que também poderá alterar planos ou datas de uma viagem ou de estudos. Faça escolhas e tome decisões com segurança hoje. O dia trará boas notícias nas áreas profissional e financeira. Vênus e Netuno sinalizam sucesso e prestígio na carreira. Mude a rotina e torne a vida mais gostosa.



Peixes - 20/02 a 20/03





Renove conceitos e ganhe liberdade. O dia favorecerá o amor. Aumente a confiança numa relação especial e intensifique a vida íntima. Planos a dois envolverão viagem e mais espaço para o prazer. Criatividade e paixão não faltarão hoje. Se estiver só, alguém de longe falará alto ao coração. Conquiste amizades num ambiente diferente. Formalize parcerias. Poder em alta!





Por: ROSA DI MAULO