Atendimento na Rede Fácil está suspenso a partir desta segunda-feira (14)

As quatro unidades da Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão, General Osório, Bosque dos Ipês, Guaicurus e Aero Rancho, estão com as atividades suspensas a partir desta segunda-feira (14) até a quinta-feira, dia 24 de junho. A informação é da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização.





Segundo a SAD, a suspensão das atividades nas unidades atende à deliberação do Comitê Gestor do Programa Prosseguir, publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado e que considera a ação de medidas restritivas devido ao crescente número de pessoas infectadas pelo Covid-19 no Estado e, consequentemente, a elevada taxa de ocupação de leitos hospitalares.





Por: Elaine Paes, SAD