Morre o ator João Acaiabe, o Tio Barnabé do 'Sítio do Picapau Amarelo', vítima da Covid-19 em SP

Artista, de 76 anos, estava internado no Hospital Sancta Maggiori, na Mooca. Segundo a família, ele foi diagnosticado com o novo coronavírus no dia 15 de março, antes de poder ser vacinado.

Ator João Acaiabe — Foto: Arquivo Pessoal/Reprodução

O ator João Acaiabe, o Tio Barnabé do "Sítio do Picapau Amarelo", morreu em São Paulo, na noite de quarta-feira (31), aos 76 anos, vítima da Covid-19.





A família informou que o artista testou positivo no dia 15 de março. Na data, a capital paulista começava a vacinar os idosos da faixa etária, e, na véspera o ator chegou a comemorar a iminência da imunização nas redes sociais.





O quadro de saúde piorou e ele foi internado no Hospital Sancta Maggiori, na Mooca, no dia 21. No ano passado, o ator informou em entrevista que havia sido diagnosticado com insuficiência renal e estava na fila por um transplante de rim.





Ainda de acordo com parentes, ele foi intubado na manhã desta quarta-feira (31) e faleceu após sofrer duas paradas cardíacas.





O sepultamento acontecerá na cidade de Espírito Santo do Pinhal, na região de Campinas, interior de São Paulo, onde nasceu.





Uma das filhas do Acaiabe, Thays, homenageou o pai nas redes sociais: "Guardarei no coração tudo o que vivemos e a referência que você é para a nossa família! Gratidão, meu pai. Que os espíritos de luz te recebam em Aruanda até que a gente se encontre novamente, porque almas gêmeas nunca se separam!", escreveu.





O perda do ator também repercutiu muito entre amigos, fãs e colegas. "Quantos papos bons meu amigo, como era bom lhe ouvir contar histórias da nossa gente. O primeiro homenageado do nosso Samba pra Nossa Senhora, agora vamos contar a nossa gente a sua grandiosa história. Obrigado irmão", escreveu.





A atriz Giovanna Grigio, que contracenou com João Acaiabe na novela "Chiquititas", destacou sua generosidade. "A gente passou texto várias vezes juntos e foi amor à primeira cena. Ter você como professor e amigo, escutar suas histórias e aprender com você com certeza foram dos maiores privilégios da minha vida! Eu já te amava antes e vou te amar pra sempre. 🖤 Obrigada por tudo!", compartilhou nas redes sociais.





Carreira





João Acaiabe iniciou sua carreira artística ainda na adolescência, trabalhando como locutor de rádio. Estudou teatro na Escola de Arte Dramática de São Paulo (EAD) e, nos anos 1970 e 1980, trabalhou com Plínio Marcos nas peças Barrela e Jesus Homem.





Atuou em 4 novelas na TV Tupi, antes de ir para a TV Cultura, entre 1978 e 1983, onde conquistou destaque no programa infantil Bambalalão, onde contava histórias para as crianças da plateia.





Na emissora, e, em seguida, na TV Bandeirantes, atuou em diversas novelas, até chegar a Rede Globo, em 1985, para "Tenda dos Milagres", de Aguinaldo Silva.





Em 1986, estrelou o curta-metragem "O Dia em que Dorival Encarou a Guarda", dirigido por Jorge Furtado e José Pedro Goulart, que lhe rendeu o prêmio de melhor ator e o Kikito, prêmio máximo do Festival de Gramado.





Participou de ao menos 23 filmes, como "Eles Não Usam Black-tie" (1981) e "Casa de Areia" (2005), ambos com Fernanda Montenegro.





Entre 2001 e 2006, deu vida ao Tio Barnabé, no Sítio do Picapau Amarelo, e, em 2018, participou da novela "Segundo Sol" como o pai de santo Didico, na TV Globo.





Entre 2013 e 2015, atuou como Chefe Chico, no remake de "Chiquititas", no SBT.