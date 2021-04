CAPITAL| À espera de novas doses, Município mantém vacinação exclusiva para públicos específicos

Nesta quinta-feira, dia 22, a Prefeitura de Campo Grande irá manter a vacinação contra a Covid-19 restrita a públicos específicos. O município aguarda a chegada de uma nova remessa de imunizantes para realizar a aplicação da segunda dose em pessoas que estão com agendamento marcado ou que perderam a data, além de dar continuidade à vacinação de outros públicos.





Continuam sendo vacinados trabalhadores da saúde de hospitais com a dose de reforço e militares das Forças Armadas com a primeira dose. Ambos estão sendo vacinados com doses de Astrazeneca. A imunização destes públicos acontece nas próprias instituições.





Nova oportunidade





Gestantes com comorbidades e indígenas não aldeados que ainda não foram imunizados terão uma nova chance para se vacinar. Nesta quinta, o polo de imunização Seleta, localizado na Rua Dolor Ferreira de Andrade, nº 270 – bairro Amambaí, estará aberta para atendimento exclusivo destes públicos. O atendimento acontece de 7h30 às 17h.





Para dar mais agilidade no processo de vacinação e evitar filas e aglomeração, é necessário a realização do cadastro no sistema de identificação prévia da Prefeitura através do site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br





No caso de gestantes, é necessário levar a carteirinha do pré-natal e o laudo autorizativo do médico e que comprove a comorbidade para se vacinar.





Até esta quarta-feira, dia 21, 162.762 pessoas foram vacinadas em Campo Grande, sendo que 59.286 já tomaram a segunda dose, totalizando 222.048 doses aplicadas, seguindo dados do “Vacinômetro”.





A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) reforça que assim que novas remessas cheguem ao município um novo calendário será anunciado.





SECOM