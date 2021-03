CAPITAL| Após fiscalização, Vereador Tiago Vargas protocola pedido de urgência na empresa Consórcio Guaicurus

Não é de hoje que a empresa Consórcio Guaicurus vem apresentando problemas no oferecimento de transporte público coletivo em Campo Grande. Durante a pandemia, a situação tem se mostrado ainda pior com a falta de ônibus e a qualidade dos mesmos. A população vem sofrendo na pele com esse serviço.





O vereador Tiago Vargas conferiu de perto como está sendo esse trabalho e só comprovou o que há anos vem sendo sentido pela população: um transporte público precário. Após muitas reclamações dos munícipes para o vereador, Tiago Vargas protocolou pedido de urgência na empresa Consórcio Guaicurus, na data de ontem, dia 23.





“Não dá mais para aceitar essa vergonha. Protocolei ofício solicitando uma solução urgente relacionada ao transporte público da Capital. Não dá mais para aceitarmos filas quilométricas e um transporte público precário”, indigna o vereador.





A população campo-grandense, que sofre com a pandemia e que depende do uso do transporte público diário para trabalhar e colocar a comida na mesa, tem dificuldade em chegar pontualmente ao trabalho, ocasionando inúmeros atrasos por falta de maior número de ônibus em circulação, além disso, passa diariamente por aglomerações nos terminais.





“Vou sugerir uma CPI do Consórcio Guaicurus, pois já passou da hora dessa empresa começar a ter vergonha e respeitar os nossos cidadãos. A nossa passagem é uma das maiores do Brasil e temos um dos piores serviços públicos de transporte. Principalmente, em meio a uma pandemia, isso é um absurdo. Como vereador de Campo Grande, pode ter certeza, jamais estarei me eximindo dos trabalhos como fiscalizador”, alerta Tiago Vargas.





Por Thalita Vieira